La música tradicional i popular andorrana, protagonista del Concert de la Constitució

La Fundació ONCA organitza el tradicional Concert de la Constitució, amb música tradicional i popular andorrana com a protagonista. Enguany, l’actuació serà a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino, el diumenge 14 de març, a les 12 h, i les entrades es posen a la venda avui, a onca.ad.

El programa musical ha estat ideat pel comissari artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, que amb un total de setze peces, es podran escoltar danses i cançons tradicionals del Principat. Alguns dels compositors interpretats seran el lauredià Daniel Areny, amb el Ball de gegantons de Sant Julià de Lòria, o bé el músic Lluís Cartes amb La Gresca d’Encamp. Totes les músiques han estat arranjades per Albert Gumí, que les ha adaptat per a orquestra de corda. En paraules pròpies d’Albert Gumí, “s’han seleccionat sis danses i cinc cançons tradicionals per crear dues suites diferenciades: la suite de danses, pensada per orquestra de corda, i la suite de cançons, per a soprano solista i orquestra de corda. S’han escollit dos autors andorrans, Daniel Areny i Lluís Cartes, que representen dues generacions diferents: una de més veterana que ha estat sempre al peu del canó per mantenir la cultura tradicional viva i, en Cartes, autor jove que mostra l’interès de les noves generacions per fer música lligada amb la tradició. Les composicions que estrenarem estan escrites a partir d’aquestes melodies populars que es reconeixeran perfectament sense perdre l’ambient popular. Però en canvi s’han desenvolupat cap a peces més de concert amb interès harmònic i elements més propis de la música clàssica. El públic reconeixerà les melodies en una versió clàssica que no havien escoltat mai“.

A més a més, s’estrenarà la peça Dansa de Canillo, creada per Gumí i que serà interpretada pel Duo Daura, en la versió tradicional, i posteriorment, per la formació de cordes en la versió orquestral. Tal i com indica el propi autor “he escrit aquesta nova peça per regalar a la parròquia de Canillo, ja que era l’única que no tenia una dansa pròpia. La part de corda l’he fet el més similar a la dansa tradicional”.

L’actuació comptarà amb un total de 22 artistes en escena, 18 músics de corda, el duo tradicional format per Ivan Caro i Pilar Planavila, la soprano solista, Jonaina Salvador convidada a participar en la suite de cançons, sota la direcció d’Albert Gumí. Segons Teresa Areny, cap de producció de la Fundació ONCA, “aquesta actuació és l’inici de la participació de músics de la JONCA al costat de l’ONCA, amb l’objectiu de col·laborar en la seva formació continuada. El fet de treballar al costat de músics professionals, és un dels objectius de la Fundació marcat pels tres eixos principals de formació, persones i Andorra”.

També es podrà escoltar a l’inici del concert l’Ària de la Suite per a orquestra núm. 3 en re major, BWV 1068 de Johann Sebastian Bach, com a peça homenatge a les víctimes de la Covid-19.

El concert es durà a terme seguint totes les mesures de seguretat derivades de l’emergència sanitària i l’aforament és limitat. Les entrades es poden adquirir a partir d’avui, 2 de març, a www.onca.ad, al preu de 10 euros per localitat. El dia del concert no hi haurà venda d’entrades.