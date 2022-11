La ministra Calvó presideix la primera reunió de la Comissió nacional de ramaderia i agricultura

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presidit aquest divendres al matí la primera reunió de la Comissió nacional de ramaderia i agricultura (CNRA) creada arran de l’aprovació el passat mes de juliol, de la Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola.

La CNRA té com a missió esdevenir un espai de trobada i debat de tots els actors polítics i del sector primari per a poder identificar i coordinar totes aquelles accions que han d’afavorir el desenvolupament, la diversificació i la perennitat dels sectors ramader i agrícola. La CNRA està formada per 3 membres del Govern, 2 Consellers Generals de la comissió legislativa encarregada de l’agricultura, un cònsol de cada parròquia i 3 membres de l’APRA.

La primera reunió ha permès exposar a tots els actors l’estat de situació actual del sector per a poder comprendre de primera mà quines són les seves principals necessitats i fortaleses.

Així mateix, la ministra Calvó també ha informat en la comissió del desplegament reglamentari i el nivell d’implementació de la nova llei. En aquest punt, la ministra ha emplaçat els comuns a poder avançar i ajustar la normativa urbanística comunal a la nova Llei per a afavorir la construcció d’edificis destinats a l’ús ramader i agrícola perquè es puguin millorar les condicions de maneig per a la producció i la cria de bestiar, així com el desenvolupament d’altres activitats agràries.

Finalment, també ha anunciat a la comissió que s’està treballant en el desplegament reglamentari d’algunes de les lleis modificades per la llei, en concret pel que fa al reglament que ha de definir els paràmetres i requisits que hauran de complir els allotjaments d’agroturisme i en el reglament que regula la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra com a marca de garantia.