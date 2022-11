S’alça el teló de la Copa del Rei per al FC Andorra al camp del Manacor

El sorteig de la primera fase de la Copa del Rei va decidir que el FC Andorra iniciaria el camí en aquesta competició al camp del Manacor, a les Illes Balears. El Club Esportiu Manacor milita al grup 11 de la Tercera Federació i, actualment, és el segon classificat de la categoria després d’haver-se disputat 9 partits. Té un balanç de 18 punts amb 5 victòries, 3 empats i 2 derrotes. És a només 1 punt del líder. L’encontre es disputarà aquest dissabte, 12 de novembre, a partir de les 16 hores.

L’emparellament amb el FC Andorra va ser molt ben rebut pel conjunt illenc. Així ho van demostrar a les xarxes socials tan bon punt es va conèixer el resultat del sorteig. Segurament haguessin preferit un 1a Divisió, però la visita del FC Andorra de Gerd Piqué (a qui van convidar a viatjar a través d’una piulada) també els satisfà.

Per als andorrans serà un matx per a seguir perfeccionant el sistema del tècnic Eder Sarabia. El Manacor és d’inferior categoria, però, si per alguna cosa destaca la Copa del Rei, és per les sorpreses que sovint donen els equips petits davant dels de superior rang. Per tant, no val a confiar-se, més, sabent que s’ha de jugar a fora, a l’estadi Na Capellera, amb capacitat per a 4.000 espectadors.

Per a l’ocasió, el conjunt local ha preparat un seguit d’activitats que arrenquen a les 12 hores del mateix dissabte per tal de fer ambient: castellers, Dj, xaranga, foodtrucks i, cinc minuts abans del partit, un homenatge a l’exjugador de futbol, Miquel Àngel Nadal, que va militar al Mallorca i al Barça i que és fill de Manacor.