La ministra Calvó presenta la Llei d’Economia Circular davant la Comissió de coordinació

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presidit aquest divendres la reunió extraordinària de la Comissió de Coordinació del Pla Nacional de Residus (PNR). La trobada s’ha impulsat amb la voluntat de poder apropar de primera mà el text final de la Llei d’Economia circular que la setmana passada va aprovar el Consell General per unanimitat.

D’aquesta manera, s’ha pogut posar en relleu que la llei, presentada pel Govern, busca un canvi d’hàbits del consumidor, així com del productor i el distribuïdor de productes, per a avançar cap a un canvi de model basat en la circularitat i abandonar d’aquesta manera el model actual que és lineal. El text defineix objectius concrets per a assolir un consum sostenible, la reducció dels residus i impulsar la lluita contra el malbaratament alimentari.

En aquesta línia, Calvó ha explicat que els equips tècnics del Ministeri ja estan treballant en la definició del reglament que prohibirà, de forma concreta i a través d’una llista, els plàstics d’un sol ús que ja no es podran vendre ni adquirir. Així mateix, també es treballa amb la voluntat que un cop estigui la llei publicada al BOPA es pugui impulsar el programa d’ajuts a les empreses per a la conversió al model d’economia circular.

De forma paral·lela, durant la reunió també s’ha avançat en la feina de redacció del nou Pla Nacional de Residus (PNR), que recull molts dels elements i punts destacats en la Llei d’Economia circular. Finalment, també s’ha explicat a la comissió que el Ministeri està desenvolupant l’Estratègia d’economia circular, document que desenvolupa els objectius recollits a la llei, i que la intenció és obrir un nou procés participatiu perquè la ciutadania per a recollir la seva visió, continuant així la mateixa estratègia que es va dur a terme per a la redacció de la llei.