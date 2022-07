La Copa del Món de BTT defineix un dispositiu inèdit davant d’una circulació complexa

L’equip organitzador de la Copa del Món de BTT, juntament amb el CECOR, ha establert un dispositiu preventiu de circulació per a aconseguir una copa més sostenible i, a la vegada, per a evitar el col·lapse tant a la parròquia de la Massana com a diferents ubicacions del país. És la primera vegada que un esdeveniment de país realitza un pla d’aquest tipus.

Vallnord – Pal Arinsal, juntament amb el departament de mobilitat, el Comú de la Massana, policia, bombers i protecció civil, han establert un pla de prevenció de mobilitat amb la finalitat de seguir amb els objectius de sostenibilitat. Es tracta d’una iniciativa pionera al país, tal i com ha destacat el secretari d’Estat d’Economia i Empresa, Èric Bartolomé.

Així mateix, ha remarcat que ha estat clau per a aquest esdeveniment de país, ja que és una “aposta clara i decidida per a aconseguir un esdeveniment sostenible, evitar el col·lapse de vehicles a la parròquia de la Massana, així com a tot el país.”. Per aquest motiu, s’han realitzat diferents accions, a càrrec de l’estació de la Massana, que permetran fer-ho possible.

AUTOBÚS DE LÍNIA GRATUÏT EL 16 I 17 DE JULIOL PER A TOTHOM

Per a aconseguir una millor mobilitat a tot el país, l’estació ha arribat a un acord amb Coopalsa i Autocars Nadal per tal d’oferir el transport de línia gratuït a totes les parròquies durant els dies 16 i 17 de juliol. Aquesta iniciativa s’aplicarà no només als residents del país, si no a totes les persones que visitin Andorra aquell cap de setmana. El director general de Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel, ha remarcat que “aquestes accions ajuden a fomentar l’ús del transport públic”, sobretot de cara als turistes.

TRANSPORT PARROQUIAL GRATUÏT DEL 15 al 17 DE JULIOL

Tenint en compte que s’espera al voltant de 50.000 visitants per a la Copa del Món, la Cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, ha especificat l’intens treball que s’ha dut a terme per a “ordenar els accessos i els aparcaments, tenint en compte els criteris de sostenibilitat. Ha volgut fer una crida per a què tots els visitants no utilitzin el vehicle propi i facin ús dels transports gratuïts que es posen a disposició dels clients.

Per aquest motiu, els autobusos parroquials de la Massana també s’oferiran de forma gratuïta a tots els clients. Així mateix, hi haurà dos autobusos disponibles enlloc d’un per a doblar la freqüència de circulació i rotació.

APARCAMENTS HABILITATS I ZONA BLAVA

En el cas d’assistir a la Copa del Món en vehicle propi, s’ha de tenir en compte que els espectadors es trobaran amb restriccions i no podran accedir a la part més pròxima a la Copa del Món. Així doncs, es posen a disposició dos aparcaments coberts a la Massana per a clients: La Closeta (aparcament del Comú de la Massana) i el Farré Negre (aparcament del telecabina), que a més oferiran gràcies a GAVSA una promoció de 8h per 8,5 €.

Per una altra banda, la novetat ha estat l’habilitació de dues noves zones per a aparcar els vehicles. La primera, a l’antic càmping Teixidó (al camí Ral) i la segona zona d’aparcament a la nova urbanització que s’està construint davant de bombers de la Massana.

Arinsal també oferirà espais per a aparcar com el parking de les Berques d’Arinsal, Josep Serra i Comallemple. El servei de Shuttles gratuït permetrà als clients arribar fins al telecabina de la Massana o accedir als altres transports fins a Pal.

Pel que fa la zona blava, es realitzaran canvis per a poder donar el màxim de cabuda als vehicle. Així doncs, a la zona blava del centre de la Massana, i la de després del telecabina fins a la rotonda del camp de futbol de la Massana, els vehicle hauran d’aparcar-se en bateria.

APARCAMENT PER AUTOCARAVANES

Pel que fa a les autocaravanes, s’han habilitat tres punts d’aparcament, ja que no es podrà accedir a la carretera de Pal. El primer punt és al pàrquing de Comallemple, al sector d’Arinsal, el segon punt al pàrquing de sobre de les Berques d’Arinsal i finalment, l’últim espai s’ubicarà a la nova zona urbanitzada de Pal, però l’accés estarà molt més restringit.

TELECABINA I SHUTTLES INTERNS GRATUÏTS PER A CIRCULAR A L’ESTACIÓ

La nova ubicació del circuit de descens, obliga a Vallnord – Pal Arinsal a canviar la logística d’accés en aquesta edició de la Copa del Món. Per aquest motiu, els clients no podran accedir a la carretera de Pal en vehicle, si no que hauran de fer ús del telecabina de la Massana o dels shuttles gratuïts que es posen a disposició. L’estació ha preparat paquets especials amb telecabina a preus especials per a l’esdeveniment que podran trobar-se al web.

Pel que fa als accessos amb telecabina, hi haurà diferents punts d’entrada en funció de la persona. Qualsevol persona acreditada (equip tècnic i organitzador, corredors de la Copa, voluntaris i altre staff implicat), podrà accedir al telecabina de la Massana per la porta lateral, propera a l’hotel Rutllan.

Pel que fa als riders del bike park, (destacar que la part baixa del Bike Park seguirà oberta amb un preu especial de 20€/dia), aquests podran accedir per la part central de la Plaça del Quart, ja que a la vegada disposen de la màquina expenedora de forfets i poden evitar fer cues. Aquesta porta només estarà oberta de 10h a 17h.

Finalment, tots els clients i espectadors podran accedir al telecabina per l’oficina de turisme.

Tal com ha destacat, Josep Marticella, director de Vallnord – Pal Arinsal, es recomana a tots els clients que vulguin viure l’experiència de la Copa del Món que portin un calçat de muntanya, facin servir el transport públic gratuït i, finalment, el telecabina, shuttles i els camins habilitats per a moure’s per l’estació.

Vallnord – Pal Arinsal ha senyalitzat totes les opcions dels camins perquè els clients puguin accedir, si volen, a peu, a tots els punts.

Es tracta d’una dispositiu de prevenció que, a més d’ajudar a la sostenibilitat de l’esdeveniment, intentarà aconseguir evitar el col·lapse de vehicles.

Tots els detalls sobre els circuits i la informació sobre la World Cup http://www.vallnordworldcup.com