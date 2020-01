Una trentena de persones del Ministeri de Cultura ja treballen des del Rosaleda, un espai que aquesta setmana ja acollirà les primeres presentacions. Mentrestant, es tenen idees per dinamitzar el centre històric donant un ús a Casa Motxilla, on hi havia Política Lingüística, el temps que resta de lloguer.

Ara fa una setmana que Acció Cultural es va traslladar al Rosaleda. Van ser els primers a arribar-hi. Després ho faria Museus i Política Lingüística.

Aquest dilluns, la ministra Sílvia Riva ha anunciat que la marxa d’aquest departament del Centre Històric deixa un espai que acabaran d’aprofitar el temps que queda de lloguer a demanda de l’associació de la zona i ja tenen una idea “sobre un espai que hi podria anar” per mantenir la presència institucional.

Projectes Estratègics arribarà al Rosaleda el 22, i el 30 ho farà la unitat de Béns Immobles. Prop de la meitat del personal dels Ministeri ja és operatiu des d’Encamp.

Pel que fa a la resta, la Biblioteca Nacional es quedarà a Andorra la Vella per fer el servei de préstec mentre durin les obres de la Biblioteca de Govern i els últims a traslladar-s’hi seran els de Béns Mobles, que trigaran mesos a fer-ho. Mentrestant, continuen les obres que acolliran el Centre d’Estudis per a Adults, el d’Autoaprenentatge i un magatzem de béns mobles. El fons de la unitat, en part el de les dues ràdios, serà motiu d’exposició, ha dit Riva.

Aquesta setmana es presentarà una campanya per promocionar l’ús del català i de mica a mica es vol que el Rosaleda guanyi activitat.