Cande Moreno fa història amb el tercer lloc al supergegant de Copa d’Europa de Sarntal

Aquest dilluns, Cande Moreno, ha estat tercera al supergegant de la Copa d’Europa de Sarntal, a Itàlia. Aquest és el millor resultat assolit d’una andorrana en la competició continental en disciplina de velocitat. Moreno ha pujat al podi gràcies al seu crono de 1.15.31, a 1.06 de la guanyadora, l’austríaca Nadine Fest (1.14.25). Segona ha estat la també austríaca Emily Schoepf amb 1.14.47 (+0.22).
L’esquiadora andorrana ha fet una cursa molt sòlida de dalt a baix, marcant el quart crono al primer sector, el tercer al segon sector, el quart al tercer sector abans de creuar l’arribada amb la tercera posició final.
Així mateix, també ha competit Jordina Caminal, que ha tornat a córrer després d’uns dies de recuperació i aquest dilluns ha estat 61a amb 1.18.58.
Un supergegant de molt nivell
Aquesta tercera posició de Moreno ha estat davant de corredores habituals de la Copa del Món i moltes habituals d’entrar en la zona de punts WC i de Copa d’Europa, com ara Fest o Schoepf, però també alguns com la italiana Sara Allemand (8a avui), que aquest any porta quatre podis de Copa d’Europa, tres d’ells amb victòria i és líder de la general EC de supergegant; l’austríaca Leonie Zegg (14a avui), amb una victòria i una tercera plaça continental aquest curs; l’alemanya Fabiana Dorigo (7a avui), amb dues victòries aquesta temporada en EC; l’austríaca Christina Ager (6a avui), que aquest any ha estat quatre cops en zona de punts de la Copa del Món; o l’austríaca Lisa Grill (5a avui) en sis ocasions al top10 en EC aquesta temporada, entre d’altres.
El millor resultat de la història en velocitat
Amb aquest podi, Cande Moreno es converteix en la primera andorrana en pujar a un podi de velocitat en Copa d’Europa, superant la quarta plaça que va assolir el passat 18 de desembre, Jordina Caminal, al descens de Copa d’Europa de St. Moritz.
A pel podi de la general de la Copa d’Europa: ara és 4a
Amb la tercera posició d’avui, Moreno ha sumat 60 punts de Copa d’Europa i ja en són un total de 156 els que acumula en supergegant, la qual cosa la situa en 4a posició de la general en aquesta disciplina, amb la tercera plaça oficialment per a la noruega Marte Monsen, que té 160 punts, però es troba lesionada. Lidera la classificació la italiana Sara Allemand amb 292 punts i l’austríaca Lisa Grill amb 166. Tanca el top5, just al darrere de l’andorrana, la també austríaca Emily Schoepf amb 154 punts.
Cande Moreno, esquiadora: “Estic molt contenta amb el podi d’avui, el meu primer podi en Copa d’Europa. Sé que estic esquiant a molt bon nivell en supergegant i avui ho confirmo, així que és perfecte per a agafar confiança de cara als Jocs, que comencen d’aquí a tres dies”.