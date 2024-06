La iniciativa solidària Cars for Smiles també es farà a Andorra

Els millors cotxes per a fer gaudir a infants i adolescents (Cars for Smiles)

Cars for Smiles, el moviment solidari sense ànim de lucre que va néixer fa 10 anys a Barcelona per a portar l’alegria i la motivació a infants i adolescents amb malalties greus, celebrarà el proper 15 de juny al Circuit Andorra Pas de la Casa la seva primera edició en terres andorranes.

L’esdeveniment, que se celebra a Barcelona i més recentment també a Madrid i a Salamanca, reunirà una quinzena d’adolescents i els corresponents pilots, la majoria propietaris de vehicles exclusius de mítiques marques com Aston Martin, Ferrari i Porsche. S’hi uniran familiars, voluntaris i les empreses patrocinadores i col·laboradores.

El propòsit d’aquest projecte és crear il·lusió i somriures als joves que pateixen una situació de vulnerabilitat, sigui pel motiu que sigui, així com brindar suport a les seves famílies. A més de proporcionar-los una experiència única i motivadora, els diners recaptats a través de les donacions que realitzen els pilots (propietaris dels vehicles) seran destinats 100% al projecte de colònies de tardor “Desconnectar per connectar” que organitza Creu Roja Andorrana per a aquests mateixos infants i adolescents.

Cars for Smiles és una associació sense ànim de lucre, dedicada a portar alegria i suport a joves amb malalties greus, cròniques, discapacitats o en situació de vulnerabilitat i les seves famílies a través d’experiències amb cotxes d’alt rendiment i relacionades amb el món del motor. “Els qui formem part d’aquest moviment som professionals procedents de diferents camps que volem aportar la nostra experiència i posar-la al servei dels joves, les entitats que els recolzen i les empreses que patrocinen i col·laboren amb el projecte. És per a nosaltres una experiència que ens permet sortir dels nostres espais particulars, de vegades molt egoistes, i que ens omple de satisfaccions”, explica Martijn Elvers, president de l’associació.

La jornada començarà a les 9.30 hores amb l’arribada dels primers cotxes al punt de trobada (plaça del Dos Valires a Escaldes-Engordany) i seguirà amb la presentació del projecte i un esmorzar a la Sala d’Actes d’Andbank que comptarà amb algunes sorpreses. Cap a les 11.30 hores se sortirà cap al Circuit Andorra Pas de la Casa. A partir de les 13.00 hores ja al circuit, tindran lloc diverses rondes de rodatges i experiències a bord dels supercotxes, amb la participació dels adolescents i joves com a copilots. L’acte continuarà amb un dinar al mateix circuit, i es tancarà a la tarda amb una visita al Museu de la Moto, a Canillo.

Encara queden algunes places disponibles i si algun pilot s’hi vol inscriure, ho pot fer a www.carsforsmiles.org/pilotos

Cars for Smiles ha generat un impacte positiu a les ciutats de Barcelona i Madrid des dels seus inicis que els organitzadors esperen repetir a Andorra. Gràcies a l’esdeveniment, s’han pogut recaptar més de 100.000 euros donant suport a més de 15 entitats.

A l’edició Cars for Smiles Andorra 2024, s’hi ha unit com a patrocinadors Aston Dealers, Circuit Andorra Pas de la Casa, MyAndBank, Total Energies (del Grup Sant Eloi), i el Comú d’Escaldes-Engordany, a més d’altres firmes comercials