Andorra i Espanya avancen per a millorar les connexions de mobilitat entre els dos Estats

A l’esquerra, Vicenç Mateu, ambaixador d’Andorra a Espanya i al seu costat, el secretari d’Estat, David Forné (SFGA)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, s’ha desplaçat aquest dimarts en visita oficial a Madrid per a mantenir diverses reunions polítiques d’alt nivell amb l’objectiu d’aprofundir en les relacions bilaterals en matèria d’infraestructures i connexions terrestres i aèries, amb la finalitat de facilitar la promoció turística, les relacions econòmiques i empresarials i el desenclavament del territori pirinenc i del país. Així, Forné s’ha reunit amb el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, i amb el secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez.

Durant les dues reunions, el secretari d’Estat ha explicat les novetats que ha impulsat el Govern per a millorar la connexió entre Andorra i la Seu d’Urgell a través del transport públic via autobús. Així, i pel que fa a la mobilitat interna, Forné ha destacat que el Govern treballa amb un projecte per a desenvolupar i establir un pla sectorial d’infraestructures que inclogui la implementació d’un sistema de transport públic urbà de viatgers segregat. Amb aquests nous estudis, el Govern fa un pas més per a poder trobar el millor model de transport públic segregat que permeti donar fluïdesa a la mobilitat del país, descongestionant el sistema actual, i reduir el nivell d’emissions de CO 2 amb efecte d’hivernacle descarbonitzant el sector.

Forné ha pogut intercanviar amb els seus homòlegs espanyols la voluntat de poder treballar de forma tècnica juntament amb el Govern espanyol per a estudiar la possibilitat d’implementar millores a la carretera N-145 d’accés a Andorra així com també a la N-260. També ha pogut compartir l’interès en l’estudi que s’està impulsant des de la Generalitat de Catalunya en relació amb una nova possible línia ferroviària que connecti Andorra i la Seu d’Urgell. La iniciativa, ha explicat el secretari d’Estat, permetria millorar substancialment la mobilitat del centre del territori català i uniria dos motors econòmics i empresarials com són Barcelona i Andorra. Al tractar-se d’una connexió internacional, Forné ha insistit en l’interès del Principat perquè es pugui impulsar el projecte.

En matèria de mobilitat aèria, Forné ha explicat l’aposta decidida del Govern per a dinamitzar l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell. En aquest punt, i fruit dels vols impulsat per l’Executiu a Madrid i Palma, la infraestructura ha registrat un increment progressiu del ritme d’usuaris amb un total de 5.546 passatgers el primer trimestre de 2024, més del doble dels assolits durant el mateix període de l’any anterior. L’objectiu del Govern és poder continuar potenciant aquesta infraestructura i per això s’ha traslladat la necessitat que l’aeroport pugui acollir vols regulars de passatgers nocturns.

Finalment, el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, que ha format part de la delegació andorrana que s’ha desplaçat fins a Madrid, s’ha reunit amb la cap de gabinet de la Secretaria d’Estat d’Energia, Sara Aagesen, per a avançar en l’anàlisi tècnica per a impulsar la construcció d’una nova línia elèctrica d’alta tensió entre Andorra i Adrall. La trobada s’ha dut a terme després de l’acord al més alt nivell al qual es van comprometre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el passat mes de febrer.

La infraestructura està inclosa dins de la Planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica 2021-2026 del Govern espanyol i incrementarà la capacitat d’intercanvi entre els sistemes elèctrics dels dos països per a poder alimentar, des del sistema elèctric espanyol, les creixents demandes esperades al sistema andorrà, atès el desenvolupament econòmic present i futur, i el procés de descarbonització que Andorra està portant a terme.