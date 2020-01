Ja a les portes d’un any nou, el temps cada vegada passa més ràpid i cada vegada ens costa més recordar i controlar el que hem estat fent, ja que una cosa ens trepitja l’altra. El més important és viure i sentir-se viu. Per això us desitjo un any ple d’aventures i vivències extraordinàries. Feliç 2020.



Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

La vostra capacitat de treball de fons serà molt important aquest any per poder mantenir-vos en els vostres projectes. Analitzareu molt tot el viscut i de tot aprendreu a fer millor les coses. Estareu més independents que de costum perquè la necessitat de concentració i d’aprofitar el temps i els moments us marcarà bastant. Per aquest mateix motiu tindreu la tendència a buscar moments de soledat en els que pensareu millor amb tot i com us deia abans analitzar el que heu viscut. Tindreu molt actiu el vostre camp sexual i us poden sorgir aventures que no teníeu planejades, independentment de si les tireu endavant, o no, us faran molta gràcia i il·lusió.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tindreu la facilitat de trencar esquemes i de fer coses ben diferents, buscareu maneres curioses de fer la vostra vida més intensa i productiva. Dins de les activitats que se us poden plantejar hi destaquen temes relacionats en voler fer una evolució en el camp més personal, tenint a veure en el camp laboral i fent que us mobilitzeu per millorar en aquest aspecte. Per altra banda l’evolució també tindrà a veure en la part més espiritual i això implicarà que tingueu una entrada d’amistats de diferents ambients que us aportaran un aire nou i bones idees per veure nous horitzons. Aquest any tindreu tendències a lligar amb persones una mica originals i curioses.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

L’economia serà un dels principals puntals en el vostre camí d’aquest any, haureu de tenir molt present tot el que us pot fer falta i mirar de tenir-ho controlat per saber administrar-vos bé, tot i que de manera fàcil podreu portar el tema de diners de bona manera. El que també se us presenta bé és la vostra fortalesa física, us recuperareu de tot d’una manera fàcil i ràpida, això no vol dir que pugueu fer el burro fent excessos, però sí que estareu bé en aquest aspecte i això serà bo. Dins del mateix punt sabreu trobar bones sortides en coses problemàtiques que us atabalin, estareu més descansats si podeu solucionar situacions encara que no siguin vostres.



Cranc



al 21 de juliol

Aquest any la vostra capacitat del sisè sentit serà bastant gran, per aquest motiu és recomanable que feu cas del que sentiu que heu de fer i no embolicar-vos a pensar més del compte, sí que cal pensar una mica però sí que serà important que feu cas del que sentiu que estarà més afinat al que necessiteu i bàsicament us donarà el bon camí per anar cap a on us convé. També us pot ajudar a preveure situacions amb altres persones que us poden perjudicar i les veureu venir abans de que us puguin fer cap mal. Cal destacar que és imprescindible fer servir les vostres intuïcions en positiu per estar millor amb tot. La creativitat també estarà al màxim de profit.



Lleó



al 21 d’agost

La capacitat de que les coses se us posin bé sense fer cap esforç serà important aquest any. De totes maneres cal destacar que perdreu una seria de coses que poden ser importants i que en un primer moment us pot ser difícil d’assimilar, tot i que després veureu que això us aporta camins diferents que també us aniran bé per seguir fent via. Hauríeu de buscar la manera de no deixar que el que perdeu us tanqui els ulls a les situacions que se us presenten. De fet posareu seny en alguns aspectes i us anirà força bé. Serà un any per fer amistat amb persones més grans que vosaltres, aquest fet us pot aportar més coneixement del que us penseu, cal que ho aprofiteu.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

És un any de posar seny i de fer que tot vagi amb un ordre que sigui més productiu i aprofitat. De vegades cal fer un recompte i posar-ho tot al seu lloc. Sabreu dirigir l’orquestra de manera fàcil i us trobareu que els altres us fan cas i tot. Encara que tingueu serenitat i tranquil·litat voldreu estar actius i amb energia per fer moltes coses, o sigui que tampoc ens hem de mirar aquest any com un any massa relaxat, ja que les activitats estan assegurades. El que potser us costarà més de controlar seran els nervis en temes relacionats amb qüestió de papers o temes legals, però penseu que tot té solució. Només cal que seguiu un ordre i ja estarà tot enllestit.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Aquest any se us donarà bé la informàtica i tindreu la tendència de buscar la manera d’estar més connectats. És important que no us deixeu envair per aquest fet. Mireu de fer altres coses que us puguin ser interessants. De fet teniu la premissa d’un any amb calma, tranquil·litat i comoditat. Buscareu moments agradables i us agradarà sentir que tothom està bé. De natural ja sou políticament correctes però aquest any encara se us destacarà més aquesta facultat, segurament això us servirà per poder ajudar de manera fàcil a persones que es perden per voler anar ràpid. Quedareu bé amb tot el que us poseu de vestir i podeu fer un canvi d’estil que us agradarà.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Al llarg d’aquest any us passaran moltes coses curioses que us faran sentir una mica diferents. Podeu tenir sorpreses en el camp de la feina, amb canvis interessants que seran bons per vosaltres. També tindreu un punt d’atreviment per comunicar-vos millor i bàsicament per dir el que penseu sense embuts. El fet de tenir molta energia us farà estar contents i actius, cal que hi poseu ganes per aconseguir el que voleu, perquè potser no us serà ben fàcil però tampoc tant, heu de creure més en vosaltres per aconseguir els vostres propòsits, ho podeu fer tranquil·lament si us ho proposeu. No compteu amb els demés, heu de ser vosaltres sols qui feu el pas per avançar.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Un festival de colors és el que us podeu trobar aquest any, ja que les persones que coneixeu us faran estar més al cas de tot i us haureu d’espavilar per prendre decisions importants. Confieu amb el que sentiu i definiu-vos bé en capa quina direcció anireu, el que més us cal és la seguretat, si la teniu tot està guanyat. Per vosaltres hi ha una base important de responsabilitat, que en algun moment us pot pesar. Analitzeu si cal que us atabaleu per posar-vos més obligacions de les que realment us toquen, moltes vegades soms nosaltres mateixos que ens marquem les prioritats i ens podem equivocar. Mireu d’utilitzar estones per estudiar amb més intensitat.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Podeu estar contents, ja que serà un any de poder fer coses i de sentir-vos realitzats en gran part de tot el que feu. La senzillesa de tot i la manera fàcil en la qual se us posarà tot al davant us farà sentir bé. Podríem dir que sereu el signe que millor tindreu les coses. Estareu esplèndids de caràcter fent que la simpatia i el bon fer us faci destacar i les persones amb qui heu de tractar considerin que sabeu fer-ho tot molt adequadament. Aquesta qualitat la podeu fer servir perquè sigui un any de progrés, aconseguint complir les expectatives de pujar nivell a la feina o als estudis, on si voleu avançar-vos al que us toca fer i aconseguireu millors notes.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Fareu girar perquè tindreu el guapo pujat, el vostre instint seductor serà una de les millors eines d’aquest any. Amb això podreu tenir entrada o via lliure a vàries portes que us donaran oportunitats diferents, cal que estigueu alerta per aprofitar els moments. Al llarg d’aquest any finalitzareu projectes que teníeu en marxa o deixareu de posar energies en temes que ja veieu que no us aporten res del que us interessa. Serà un any de fer neteja i deixar entrar aire fresc per veure la vida d’una manera diferent i amb més alegria. Us cridaran l’atenció les obres d’art i el món de la decoració, si us dóna per renovar casa vostra, feu-ho, us quedarà genial.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Hi haurà moments en els quals us sentireu desorientats i no sabreu com fer-ho per reconduir-vos al bon camí. Les sensacions i emocions us despertaran situacions inestables que us deixaran sorpresos, el que us aniria millor seria planejar un camí, apuntar-lo en un paper i en el moment en que us sentiu perduts tornar a llegir el paper per confirmar el que realment voleu fer i el lloc on voleu estar. La part emocional és la que us afectarà, és important que compteu amb vosaltres i no us recolzeu amb altres persones, és un any per fer les coses per un mateix. Això no vol dir que ho hagueu de fer tot sols, sols heu de confiar en vosaltres i fer-ho tot amb la vostra energia.

Per Imma del Destí / Reclam Osona / AMIC