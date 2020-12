La indústria tecnològica es posiciona com un dels pols de diversificació del país

La indústria amb un clar component tecnològic i un alt valor afegit és un dels pols de diversificació del teixit empresarial del país, especialment després de la crisi vinculada a la pandèmia del SARS-CoV-2, que ha afectat de manera molt significativa a l’economia de serveis. Però perquè aquesta diversificació es consolidi, els representants del sector reclamen una major cultura industrial, agilitat en la presa de decisions del sector públic i un acord d’associació amb la Unió Europea que garanteixi la participació d’Andorra al mercat interior tot preservant els avantatges competitius del país.

Així ho han explicat aquest matí la directora general de Tag Systems -empresa dedicada a la fabricació de targetes intel·ligents-, Assumpció Majoral, i el president de NiceTech – que basa el seu model de negoci en una patent que permet congelar i conservar durant anys un aliment fresc sense afectar la seva estructura molecular-, José María Roger, durant la desena i darrera edició de El Futur a Debat, el cicle de taules rodones que organitza la Confederació Empresarial Andorrana.

Ambdós han destacat que la Covid-19 ha obligat a adaptar-se i aplicar plans de contingència amb rapidesa: “A la primavera vam haver de redistribuir la producció entre diverses empreses del grup”, ha explicat Majoral, alhora que ha recordat que “les activitats industrials van estar aturades a Andorra, mentre que a d’altres països van ser considerades essencials”. Tot i mostrar-se comprensiva amb les decisions del Govern, ha reclamat una major visió industrial a l’hora d’adoptar decisions d’impacte econòmic.

Per a Roger, el secret passa per “ser àgils i ràpids”, i ha posat com a exemple la transformació viscuda a NiceTech: “Durant el confinament ens va caure la demanda dels nostres clients de restauració i, en canvi, ha augmentat la demanda del client de retail.

També la directora de Tag Systems ha posat en valor l’esforç inversor de la indústria: “Acabem de posar en funcionament una planta de personalització de targetes als Estats Units perquè cal estar preparats per quan l’activitat torni a arrencar”.

Assignatures pendents

Els representants de la indústria exportadora veuen potencial per a aquest sector a Andorra, perquè els avantatges fiscals i d’entorn econòmic i social són molt evidents. Ara bé, tal i com ha afirmat Roger, “a Andorra no hi cap qualsevol tipus d’indústria”, sinó que cal apostar per sectors amb alt valor afegit i amb un component tecnològic. “A la indústria actual el talent és més important que la maquinària”, ha reblat el president de NiceTech.

Roger s’ha mostrat confiat que l’acord d’associació amb la Unió Europea ajudarà el sector industrial, perquè alguns departaments de la seva companyia no poden dur a terme l’activitat a Andorra per estar fora del mercat interior. Majoral, per la seva banda, ha explicat que el seu model de negoci està emparat per l’acord duaner de 1990, però també ha reconegut que un acord d’associació facilitaria encara més l’exportació directa des del Principat. En tot cas, ambdós han coincidit en la necessitat que l’acord preservi determinats avantatges competitius del país.

Entre altres assignatures pendents, els representants del sector industrial han destacat la necessitat d’una major presència de l’anglès a l’administració pública i al teixit empresarial del país en general, una millora constant de les infraestructures de comunicació, una major agilitat administrativa i una millor professionalització i control de les persones i empreses que es dediquen a l’atracció i tramitació de la inversió estrangera.

Amb aquesta desena edició, es clou el cicle El Futur a Debat, que va arrencar l’octubre passat i que ha comptat amb participants dels sectors del comerç, els negocis on-line, el turisme, el sector financer, la sostenibilitat, les infraestructures, les empreses de serveis, els esports, les assegurances i la indústria exportadora. Una experiència molt positiva que ha permès posar sobre la taula els reptes de l’economia nacional des d’una perspectiva empresarial de primer nivell.