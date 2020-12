El 70% dels titulats de formació professional del 2016 tenen contracte indefinit

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la directora de l’Agència de Qualitat d’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), Marta Fonolleda, han presentat aquest dimarts els resultats de l’estudi d’inserció laboral dels titulats de formació professional al Principat. Un estudi que, en aquesta ocasió, s’ha centrat en les promocions 2015-2016 i 2018-2019 per tal de tenir dades tant d’acabats de titular com d’altres que ja fa un temps que van acabar els seus estudis.

Tal com ha destacat Vilarrubla, l’estudi “permet conèixer l’adequació del perfil dels titulats a les demandes del mercat, així com disposar d’una eina per a la millora contínua de les formacions”. Així doncs, el CRES ha realitzat una enquesta telefònica a 277 titulats d’aquestes dues promocions i els ha preguntat sobre temàtiques com la inserció i les condicions laborals o la satisfacció amb els estudis realitzats, entre altres.

Dels resultats de l’enquesta se’n desprèn que l’àmplia majoria d’estudiants de formació professional que després han volgut accedir al mercat laboral han trobat feina ràpidament. D’aquests, un 70% dels que van titular-se el 2016 té un contracte indefinit i dels que van obtenir el títol ara fa sis mesos, un 58,2%. Pel que fa a la satisfacció amb la feina que desenvolupen, la mitjana de puntuació és de 8,6 en el primer grup i 9,0 en el segon. Gairebé la totalitat dels estudiants han decidit exercir la seva carrera professional al Principat.

Pel que fa a l’oferta de formació professional, la ministra ha destacat que actualment es pot cursar estudis d’aquest tipus tant al sistema educatiu andorrà –que ofereix el Diploma d’Ensenyament Professional i el Batxillerat Professional– com al francès –amb el Certificat d’Aptitude Professionelle i el Baccalauréat Professionel– i que el nombre de titulats “manté la tendència a l’alça dels darrers anys”. Així, si el curs 2013-2014 van titular-se 91 alumnes, el curs passat van fer-ho 187.

Entre tots els enquestats, prop del 80% assegura que repetirien la formació per la qual van decidir-se. Entre els aspectes que millor valoren hi ha el treball en equip, la formació pràctica i els idiomes.