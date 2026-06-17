Andorra cedeix davant Malta en la segona jornada de la Copa Davis i les dones cauen a la Billie Jean King Cup Europa contra Luxemburg

Andorra ha encaixat aquest dimecres la segona derrota a la Davis Cup Europa Grup IV després de caure per 3-0 davant Malta, una de les seleccions amb més opcions d’aconseguir l’ascens de categoria. En el primer partit individual, Pablo Carrascosa no ha pogut superar Liam Delicata i ha cedit per un doble 6-1. Tot i l’esforç de l’andorrà, el maltès ha imposat el seu ritme des de l’inici per donar el primer punt al seu equip.
El segon duel ha estat molt més ajustat. Èric Cervós ha ofert una bona imatge davant Alex De Gabriele, però ha acabat cedint per 7-6 (4) i 6-3. L’andorrà ha disposat d’opcions per decantar el primer set al seu favor, però no ha pogut aprofitar els moments clau del partit.
Amb l’eliminatòria decidida, el capità JeanBa Poux ha apostat pel debut d’Iu Blasi a la Davis Cup. El jove tennista andorrà ha format parella amb Guillem Davasse en el partit de dobles davant Matthew Asciak i Evan Galea. Els maltesos s’han imposat per 6-0 i 6-2, però la jornada ha deixat l’estrena internacional de Blasi en la competició per equips més important del tennis mundial.
Malgrat la derrota, Poux ha destacat la dificultat del rival i ha volgut posar el focus en els pròxims compromisos. «Malta estava un pèl per sobre i és probablement l’equip que acabarà pujant. Ara ens hem de centrar en les tres eliminatòries que queden, intentar guanyar-les i veure si els resultats ens poden donar alguna opció», ha explicat el capità andorrà.
La selecció nacional continuarà la competició aquest dijous davant d’Albània amb l’objectiu d’estrenar el seu caseller de victòries i mantenir les opcions d’acabar el torneig en les millors posicions possibles.
Andorra planta cara a Luxemburg en l’estrena, però cau al dobles
La selecció andorrana femenina ha debutat aquest dimecres a la Billie Jean King Cup Europa Grup III amb una derrota per 2-1 davant Luxemburg en una eliminatòria marcada per la igualtat i el bon nivell mostrat per les jugadores tricolors.
L’enfrontament ha començat amb la derrota de Laura Pichel davant Eleonora Molinaro per 6-0 i 6-1, en un partit en què la luxemburguesa ha imposat la seva experiència des dels primers compassos.
Andorra ha reaccionat en el segon individual gràcies a una sòlida actuació de Vicky Jiménez Kasintseva. La número u andorrana ha superat Marie Weckerle per 6-4 i 6-1 per a igualar l’eliminatòria i mantenir vives les opcions de victòria del combinat nacional.
La decisió ha arribat en el partit de dobles, on Judit Cartaña i la mateixa Vicky Jiménez s’han enfrontat a la parella formada per Eleonora Molinaro i Marie Weckerle. Les luxemburgueses han acabat imposant-se per un doble 6-3 per a assegurar el punt definitiu i el triomf de la seva selecció. Malgrat la derrota, la selecció andorrana ha competit fins al final davant un dels rivals del grup i ha deixat bones sensacions en el seu debut a la competició. Dijous serà el tron davant d’Estònia per a buscar els play-offs.