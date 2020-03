La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell ha adquirit un miler de bates impermeables per a ús sanitari i les ha lliurat a la Fundació Sant Hospital. Es tracta de bates per a professionals, utilitzades per a atendre els malalts afectats per la COVI-19. El material ha estat adquirit per la Societat de Socors Mutus de Sant Sebastià a l’empresa Pensilvania Tèxtil Sl de Solsona, que comercialitza la marca PENTEX. L’entitat urgellenca n’ha adquirit un miler al preu de 7€ la unitat, és a dir, una contribució econòmica per valor de 7.000€ més IVA. Aquest mateix dilluns es van lliurar 120 bates, com les de la imatge, al Sant Hospital de la Seu d’Urgell. La resta arribaran al llarg dels pròxims dies.

Aquesta és una de les col·laboracions que la societat de socors mutus de la Seu ha impulsat en col·laboració amb el centre hospitalari i l’ajuntament de la Seu. Fonts de la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell han explicat que “en circumstàncies difícils, la solidaritat i l’ajuda mútua han estat sempre un element clau per tirar endavant, i avui continuen tenint la mateixa vigència”. Des de l’inici de la pandèmia, la Germandat de Sant Sebastià es va posar a disposició de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de la Fundació Sant Hospital per oferir sempre que calgués el seu “suport logístic i econòmic davant de la situació que estem vivint”.

Fa més d’un segle i mig, un grup d’urgellencs es van unir per fer front a l’epidèmia de còlera que s’estenia arreu del país: van ser els fundadors de la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell. Van crear una societat de socors mutus, amb una junta de socis i una caixa comuna per ajudar econòmicament i logísticament els malalts i les seves famílies.