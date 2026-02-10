Es destinen 5.356.439,49 € en prestacions de solidaritat durant el 2025

Les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social són ajudes dineràries, directes o indirectes, a favor de persones individuals o unitats familiars. En aquest cas, van adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia. Dins d’aquestes prestacions i ajuts, es consideren les pensions de solidaritat per a la gent gran, les pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat.
Pel que fa a les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20, durant l’any 2025 s’han destinat un total de 5.356.439,49 €, un +14,6% respecte al 2024. Durant aquest període, hi ha hagut una mitjana mensual de 399 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 218 dones i 181 homes.
En relació a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 227 persones eren andorranes, 95 espanyoles, 56 portugueses, 7 franceses i 14 persones d’una altra nacionalitat. Segons la parròquia de residència, de mitjana, 158 dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, 87 residien a Escaldes-Engordany, 60 a Sant Julià de Lòria i 55 a Encamp. La resta de beneficiaris residien a la Massana (20), Canillo (12) i Ordino (7).
Per tram d’edat, de mitjana, pràcticament la meitat dels beneficiaris, un 51,1%, tenien entre 46 i 65 anys, un 17,8% tenien entre 36 i 45 anys, un 15,5% entre 26 i 35 anys, un 9,8% tenien entre 66 i 75 anys i un 5,8% entre 18 i 25 anys.
Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l’import destinat durant l’any 2025 ha estat de 9.412.763,37 € i hi ha hagut una mitjana mensual de 1.425 persones beneficiàries d’aquesta prestació, de les quals 962 són dones i 463 són homes.
Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 725 eren espanyoles, 346 persones andorranes, 170 portugueses, 43 franceses i 141 d’altres nacionalitats. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,5% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,0% residien a Escaldes-Engordany, un 14,3% a Encamp, un 13,6% a Sant Julià de Lòria, un 6,4% a la Massana, un 3,3% a Ordino, un 1,6% a Canillo i un 0,3% a l’estranger.
Per tram d’edat, de mitjana, un 89,3% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.
Finalment, quant a les pensions no contributives del Govern, durant l’any 2025 s’han destinat un total de 45.721,20 €. Durant aquest període hi ha hagut una mitjana mensual de 12 persones beneficiaries d’aquesta prestació, 11 dones i 1 home.
Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 8 persones eren de nacionalitat andorrana i 4 de nacionalitat espanyola. Segons la parròquia de residència, un 40,0% residien a Andorra la Vella, i un 17,1% tant a Escaldes-Engordany com a Sant Julià de Lòria. El percentatge restant es reparteix equitativament entre Encamp, Ordino i la Massana. Canillo i l’estranger no tenen cap representació.
Pel que fa a l’edat, tots eren majors de 95 anys.