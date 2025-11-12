L’Associació Carnet Jove Andorra reuneix als col·laboradors per a reflexionar sobre com connectar amb els joves

Imatge de la trobada amb els col·laboradors, aquest dimarts (Associació Carnet Jove Andorra)
L’Associació Carnet Jove Andorra ha celebrat aquest dimarts, 11 de novembre, la seva primera Trobada de Col·laboradors, un esdeveniment que ha aplegat més de 17 representants d’empreses privades, institucions públiques i entitats del país amb un objectiu comú: reforçar els vincles de col·laboració i reflexionar sobre com connectar millor amb les noves generacions.

La jornada, que s’ha dut a terme a la Sala Fòrum de l’Ingeni Coworking, ha comptat amb la participació d’empreses grans i petites, entitats i institucions fet que ha permès reflectir la diversitat del teixit col·laborador que forma part del programa Carnet Jove. Els assistents han seguit una sessió inspiradora i pràctica centrada en els reptes de comunicació i relació amb la Generació Z i Alpha, i una taula rodona amb col·laboradors del programa que han compartit bones pràctiques i experiències sobre com evolucionar del descompte puntual a la creació d’un vincle significatiu amb el públic jove.

La trobada ha finalitzat amb un espai de networking pensat per a afavorir el diàleg informal entre els col·laboradors, on els participants han pogut conèixer millor les iniciatives d’altres empreses i compartir experiències sobre la seva relació amb els joves.

Aquesta primera edició marca l’inici d’un nou format de relació entre l’Associació Carnet Jove Andorra i les empreses col·laboradores, amb la voluntat de consolidar una comunitat activa, inspiradora i compromesa amb el futur dels joves d’Andorra.

