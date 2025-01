La Generalitat elabora un nou Pla estratègic per a potenciar l’educació i el voluntariat ambiental als espais naturals

El nou Pla s’ha presentat coincidint amb la celebració, aquest 26 de gener, del Dia Mundial de l’Educació Ambiental (Govern.cat)

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat impulsa la renovació del Pla estratègic d’educació i voluntariat ambiental de Catalunya fins al 2030. El nou Pla vol esdevenir el document de referència en aquests àmbits tant per als espais naturals protegits gestionats per la Generalitat com per a la resta d’espais naturals protegits de la Xarxa Natura 2000. Per això, en la seva elaboració també hi han col·laborat les diputacions de Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona i consorcis gestors d’espais naturals.

La consellera Sílvia Paneque ha destacat “el paper fonamental de l’educació ambiental i de la promoció del voluntariat”. “Incidir en l’educació ambiental és una aposta de futur perquè contribueix a la millora de la consciència i el coneixement de l’entorn”, ha afirmat la consellera. Paneque ha dit que “en un context com l’actual de pèrdua de biodiversitat, tots ens hem d’implicar, i l’educació ambiental és una peça cabdal per a avançar en aquesta direcció”.

El Pla aborda quatre àmbits d’actuació: educació i sensibilització ambiental, promoció del voluntariat ambiental, accions transversals i coordinació i governança; i concreta 15 línies estratègiques d’actuació. “L’objectiu és integrar l’educació i el voluntariat ambientals en tots els àmbits d’actuació per a la gestió dels espais naturals. És un repte que interpel·la no només l’Administració, sinó també la resta d’actors que intervenen en la gestió directa d’espais naturals protegits i col·laboren en la seva conservació i en la divulgació dels seus valors”, ha conclòs la consellera.

Entre les seves línies estratègiques, el Pla incideix en la necessitat d’afavorir la vinculació entre les comunitats educatives i els espais naturals protegits per a aconseguir unes escoles en xarxa als espais naturals, promoure la capacitació del personal docent perquè pugui incorporar els espais naturals propers en el seu projecte educatiu o promoure una oferta pedagògica basada en metodologies innovadores i actives alineades amb el currículum educatiu.

En l’àmbit del voluntariat, el Pla aposta a favor d’augmentar el voluntariat dels espais naturals i millorar-ne la visibilitat i el reconeixement i establir criteris i instruments compartits de promoció de voluntariat.

També es vol aprofundir en millorar l’accessibilitat de les accions d’educació, sensibilització i voluntariat ambiental i garantir la coordinació i el treball en xarxa.

El Pla s’inscriu dins de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (ESNATURA), el full de ruta del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la natura, i ha de permetre que el compliment dels objectius de conservació siguin més efectius. El seu desplegament es coordinarà en coherència amb els plans estratègics dels parcs per a garantir una gestió transversal a partir de dos instruments complementaris i alineats.

Actualment, unes 50.000 persones gaudeixen de l’oferta pedagògica que ofereixen els espais naturals protegits. Així mateix, cal recordar que hi ha constituïdes quatre taules de voluntariat ambiental, que funcionen com espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat en l’àmbit del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural del Cadí-Moixeró, els espais naturals protegits del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, el Parc Natural de Cap de Creus, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i els parcs naturals del Delta de l’Ebre i els Ports. Tot plegat, suma gairebé una vuitantena d’entitats ambientals i unes 5.000 persones voluntàries implicades.