La Comapedrosa Andorra arrenca amb els triomfs de Rémi Bonnet i Axelle Gachet-Mollaret a la Individual Race

La prova individual femenina. Foto: Organització

La Copa del Món d’Esquí de Muntanya Comapedrosa Andorra ha arrencat aquest dissabte la seva 14a edició amb la prova Individual que, per primera vegada, s’ha disputat íntegrament al sector de Pal. La competició ha tingut dos clars dominadors i novament s’han alçat com a vencedors el suís Rémi Bonnet i la francesa Axelle Gachet-Mollaret. El recorregut ha tingut el punt d’inici al remuntador de Setúria i ha passat per les pistes Estadi Joan Carchat, Font Roja i el Coll de la Botella, per les quals ambdues categories han fet quatre voltes. Amb tot, la categoria masculina arribava més amunt i han completat un desnivell total de 1.460 metres, mentre que en la categoria femenina han fet fins a 1.220 metres de desnivell.

En la cursa masculina, els resultats han estat molt similars als de l’any passat, amb Rémi Bonnet revalidant la primera plaça (1 h 12’21’’) que ja va assolir l’any passat a Arinsal. “L’objectiu és sempre arribar primer a la meta. La gent es pensa que és fàcil guanyar, però entreno molt fort per a guanyar i dono el màxim. Sempre és un repte”, ha assenyalat Bonnet. El suís s’ha imposat per davant del francès Thibault Anselmet, que aspirava a recuperar l’or aconseguit fa dos anys, però s’ha hagut de conformar amb la segona posició (+1’58’’6) després d’una ajustada lluita amb el també suís, Aurélien Gay, que ha ocupat la tercera posició (+2’08’’8).

Per la seva part, els andorrans Adrià Bartumeu (1 h 24’50’’) i Marc Casanovas (1 h 29’19’’) han completat una bona Copa del Món i han finalitzat en la 37a i 47a posició, respectivament. “Estic molt content. Volia acabar entre el 30è i 40è, sabia que sota els 35 estaria molt bé i quan he arribat he vist que he fet 37è, m’he quedat satisfet. Estic content de com he gestionat la carrera”, ha explicat Bartumeu, que ha afegit que “per a mi aquesta és la carrera més important de l’any. Tinc a la família i els amics que venen a animar, tot i que sigui una Copa del Món més, per a mi és la més important”.

Pel que fa a la cursa femenina, Gachet-Mollaret (1 h 11’11’’) ha guanyat per davant de la també francesa Emily Harrop (+1’27’’1), que ha estat segona i no ha pogut repetir el triomf aconseguit l’any passat a Arinsal. La medalla de bronze se l’ha penjat la sueca Tove Alexandersson (+2’ 20’’9).





Primera prova de Relleus Mixtos per als Jocs Olímpics

Diumenge tindrà lloc la cursa de Relleus Mixtos, que per primera vegada ha substituït a la mítica Vertical Race, i que compta amb el privilegi de ser la primera cursa classificatòria per als Jocs Olímpics de 2026 de la disciplina, amb la qual cosa els corredors i corredores actuaran amb la màxima concentració i ambició. El recorregut es quedarà a la zona de Font Roja i Setúria, i els participants tant en la categoria masculina com femenina realitzaran dues voltes. Les primeres classificatòries estan previstes a les 9.15 h i les finals seran a partir de les 10.45 h. Andorra estarà representada a la cursa de relleus pels joves Oriol Olm i Lea Ancion. L’entrega de premis es farà posteriorment al Coll de la Botella.