Paquet combinat per a portar esquiadors de les Balears a les sis estacions d’esquí d’FGC

La signatura del conveni entre Baleària i FGC (Govern.cat)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Baleària han signat un acord per a portar esquiadors residents a les Illes Balears a les sis estacions d’esquí i de muntanya que gestiona FGC: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, i el director Comercial i Revenue de Baleària, Jaime de la Puente, han firmat aquesta setmana l’acord de col·laboració, en el marc de la Fira Internacional de Turisme, Fitur, que se celebra fins diumenge a Madrid.

A través d’aquest conveni les dues companyies col·laboren per a oferir un paquet conjunt que inclou el bitllet del ferri i forfet de tres dies a les estacions de Ferrocarrils a preus especials, amb l’opció també d’un quart dia gratuït. Aquest acord és vigent ja per a aquesta temporada.

Per al president d’FGC, aquest acord s’emmarca en “la voluntat de Ferrocarrils de buscar aliances per a donar a conèixer les estacions d’esquí i de muntanya del Pirineu català, no només perquè les persones puguin esquiar sinó per a obrir la porta a futures visites fora de l’època d’esquí. Els temps actuals ens obliguen a desestacionalitzar i diversificar les activitats i oferir propostes lúdiques, gastronòmiques, culturals i de coneixement respectuós de la natura tot l’any”. “Comptar amb aliats com Baleària suposa una passa més en aquesta direcció”, ha afegit. Ruiz ha destacat un dels avantatges amb què compta Ferrocarrils: “Disposem de diferent tipologia d’estacions, de més familiars i de més esportives, el que ens permet adaptar-nos a tot tipus de visitant”.

El director Comercial i Revenue de Baleària, Jaime de la Puente, ha destacat que aquest acord “posa en valor l’aposta exclusiva de Baleària per unes connexions ràpides i ecoeficients entre Balears i Barcelona tot l’any, fet que incentiva les escapades de residents de les Illes a Catalunya fora de la temporada alta”.

Ferrocarrils gestiona sis estacions de muntanya al Pirineu català que ofereixen un total de 180 pistes d’esquí, 189 km esquiables i 54 remuntadors. FGC disposa de gairebé 50.000 places d’allotjament pròxim a les estacions, tant pròpies com de l’àrea d’influència, i un ampli ventall d’activitats lúdiques i gastronòmiques. Més informació, aquí.

Baleària impulsa el turisme de muntanya a Catalunya durant l’hivern gràcies a les connexions ràpides que realitza tot l’any entre Barcelona, Mallorca i Menorca, a més de les rutes en ferri amb Eivissa. Baleària té tres connexions diàries amb ferri des de les Illes a la capital catalana i una de ràpida amb el nou fast ferri de propulsió amb gas natural, que connecta Barcelona, Alcúdia i Ciutadella en una travessia de tres hores i mitja durant tot l’any. El buc té una capacitat per a 1.200 persones i 425 vehicles, el que permet dinamitzar les espades de cap de setmana també fora de la temporada alta.