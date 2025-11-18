El Govern català intensifica el control sobre els danys que diverses espècies cinegètiques originen als conreus

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’encàrrec de gestió a l’empresa de Transformació Agrària, SA (TRAGSA) per a dur a terme serveis de suport al sector agrari per a fer front als danys relacionats amb la fauna cinegètica, per un import total de 2.152.870,65 euros. Els efectes de la sobreabundància generats per algunes espècies cinegètiques ocasionen greus pèrdues, principalment en els conreus i la ramaderia, però també en la salut i la seguretat de les persones, i fins i tot en la biodiversitat.
Els canvis d’usos, l’augment de la superfície forestal, l’ordenació del territori i el creixement de la xarxa de comunicacions i infraestructures es trobarien darrere d’aquestes situacions que, juntament amb la capacitat de certes espècies com el senglar o el conill per a adaptar-se a aquests canvis, provoquen conflictes de convivència.
Les actuacions de seguiment i control de les poblacions que estan provocant aquests efectes es consideren fonamental per a reduir el risc de conflicte. De forma ordinària, l’activitat cinegètica amb la caça aconsegueix reduir anualment el nombre d’exemplars de la població, malgrat que en moltes situacions la pressió no és suficient o bé no és eficient.
Els objectius generals de l’encàrrec són els següents:
- Suport en les tasques de vigilància i seguiment de la fauna cinegètica i dels danys produïts per les espècies cinegètiques sobre les persones, les activitats humanes o el medi natural.
- Suport en l’execució i el seguiment dels plans de control poblacional.
El contracte amb TRAGSA té com a objectiu principal disposar de recursos per a dur a terme actuacions de seguiment de les situacions de conflicte i capacitat operativa per a realitzar controls directes sobre les poblacions de la fauna cinegètica.
Així doncs, es disposarà de cinc equips de tres persones distribuïts principalment per les comarques de Lleida (2), Girona (2) i Terres de l’Ebre (1), encara que amb la possibilitat de fer accions a qualsevol altra comarca on escaigui, de manera especial en aquelles zones en què actualment s’hagi aprovat un Pla de control poblacional.
- Comarques de Lleida: els equips contribuiran a reduir els efectes del conill de bosc.
- Comarques de Girona: actuaran al massís de Rocacorba, on les poblacions de senglar afecten greument els conreus.
- Comarques de l’Alt Pirineu: els equips procuraran reduir el risc del senglar com a vector transmissor de la tuberculosi bovina a les pastures.
Aviat, aquesta llista s’incrementarà amb un de nou ubicat a les Terres de l’Ebre per a evitar també els riscos de la tuberculosi en la ramaderia.
La realització d’aquestes actuacions comporta disposar d’un equip humà prou qualificat i dimensionat que permeti efectuar-les totalment i de manera ràpida i correcta, amb coneixements en aquestes matèries i perfectament formats i preparats. Els equips estaran dotats de vehicles tot terreny adaptats per a augmentar l’eficàcia dels controls, i també d’armes de foc i dispositius electrònics convertidors de llum per a una millor eficiència i seguretat.
Seguiment de les poblacions
Així mateix, l’encàrrec destina una part important a la disponibilitat de tres equips d’operadors de drons dotats de càmera tèrmica, que permet la detecció dels exemplars problemàtics, l’estimació de l’abundància i la seva distribució respecte dels llocs de conflicte (conreus, pastures, carreteres). També serviran per a conèixer l’estat vegetatiu dels conreus mitjançant el Normalized difference vegetation index (NDVI) i estimar les afectacions en el total de l’explotació. Amb caràcter pràctic, aquests seguiments permeten dirigir de manera eficient els equips de control en el moment de decidir les actuacions de control.
L’anàlisi de les imatges captades durant la nit amb els sensors tèrmics són processades per un servei automatitzat basat en la intel·ligència artificial que permet decidir el nombre de conills (sovint en són desenes) que es detecten amb el vol del dron, la qual cosa redueix el temps de revisió d’imatges, i que ha estat encarregat pel Departament d’Agricultura a i2CAT.
Recollida d’informació relativa a danys agrícoles, ramaders i forestals
Els equips tècnics podran recollir la informació relativa a danys agrícoles, ramaders i forestals, és a dir, quantificar els danys, avaluar el percentatge d’afectació i determinar les característiques de les zones més afectades, a fi de crear una base de dades que permeti conèixer i monitorar els danys i la seva temporalitat.
A més, podran donar suport d’anàlisi de danys en col·laboració amb els projectes actius d’aplicació de productes repel·lents (per exemple, Cervirep i Trico en camps de fesol i vinya de Girona), i també podran oferir assessorament a les persones propietàries d’explotacions sobre les millors tècniques de prevenció, la rotació adequada de conreus o la instal·lació de mesures de defensa per a evitar-hi danys.
Visualització de les dades
La informació relativa a aquestes actuacions, dutes a terme en el marc dels plans de control poblacional que estan vigents, es pot seguir de forma resumida accedint a l’Observatori agroalimentari, rural i ambiental. Els usuaris que s’encarreguen dels controls introdueixen directament mitjançant formularis electrònics les dades de les actuacions georeferenciades. D’aquesta manera, es pot accedir a la ubicació de les darreres actuacions i disposar del nombre d’exemplars que s’han capturat, sigui per espècies, municipis o comarques, i en el període de temps que es triï.