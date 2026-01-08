La Seu: El Refugi enceta l’any amb presentacions, música i lectura

La Llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell ja ha encetat la seva programació del mes de gener, amb el concert del conjunt folk Clavellina d’Aire -dissabte passat- i, ahir dimecres, amb un club de lectura sobre l’obra La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda, a càrrec de Núria Bendicho. Aquest divendres, l’establiment urgellenc continuarà amb el cicle de recitals de poesia a cegues ‘Foscúria’. I la setmana entrant, dimecres dia 14, el cicle El Refugi Sonor oferirà un concert del trio artístic i musical Goig, format pel productor Ramon Franch, la cantant Elena Ribera i la pianista i ballarina Laia Tatjé. Més endavant, el dijous dia 22, Jaime Palomera parlarà del seu llibre El segrest de l’habitatge, dins el cicle PirineuCoop.
Per a acabar el mes, el 28 de gener el Club de Lectura abordarà l’obra Pàl·lid cavall, pàl·lid genet, d’Anne Porter; el dia 29, l’historiador urgellenc Carles Gascón explicarà el seu llibre Josep Zulueta i Gomis. L’home que va transformar el Pirineu; i el dia 30, Laura Arcarons i Bruna Serra parlaran de l’assaig Despullant el porno.
D’altra banda, una vintena de persones s’han concentrat aquest dimecres al vespre davant la porta de la Llibreria El Refugi, al carrer dels Canonges, per a mostrar la seva disconformitat amb l’atac amb ous que uns desconeguts van dur a terme aquest dilluns passat a la matinada a la façana de l’establiment. Des del local han agraït el suport de les persones que hi han assistit i de totes les que “durant aquests dies han fet arribar el seu suport per xarxes o presencialment”. També han reiterat la seva voluntat de seguir apostant per “espais transformadors, comunitaris, culturals i populars”.