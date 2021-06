El MWC i el FCB femení, protagonistes dels Premis Talent Cambra 2021

“Talent really drives innovation”. John Hoffman, director del Mobile World Congress (MWC) ha fet una oda al talent i la innovació a la presentació dels Premis Talent Cambra 2021 on ha rebut el Premi d’Honor Welcome Talent. L’acte ha estat el tret de sortida de la setena edició d’aquests guardons que tenen com a objectiu “posar el talent i el coneixement en el centre de la vida de la societat catalana i el seu model econòmic”, ha explicat Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç. L’edició d’enguany premiarà “el talent del teixit econòmic i emprenedor català” des de 30 categories diferents, entre les quals destaquen mobilitat, salut, esports i medi ambient.

L’acte, presentat per la periodista Helena Garcia Melero, ha suposat l’inici del termini per a presentar les candidatures d’enguany, que finalitzarà el 31 d’agost. La gala d’entrega de premis tindrà lloc a l’octubre, a la Nit del Talent, i serà emesa per televisió, tal com es va fer a l’edició del 2020.

Mònica Roca, primera dona en presidir la cambra en els seus 136 anys d’història, ha defensat el suport de l’entitat a aquests premis pel seu paper en la promoció del talent. Per a Roca el talent és clau per a “donar prosperitat i benestar a una societat”. En la mateixa línia que Hoffman, ha posat la innovació en el centre del seu discurs atorgant-li un paper clau en la recuperació econòmica del país i ha considerat imprescindible invertir en ciència per a “ser un país pròsper”. “Només aquells països que estaven preparats han sabut trobar una vacuna en tan sols 9 mesos”.

Gemma Geis, nova consellera de Recerca i Universitats, ha volgut mostrar el seu compromís en la cloenda de l’acte per a “unir economia i universitat”. Ha defensat que “el talent és de les persones” i ha assegurat que des del Parlament vetllarà per a “simplificar i agilitzar els tràmits administratius” posant en valor el temps. “Perdre temps és perdre oportunitats”.

La recepta de l’èxit de Hoffman

En anglès, però Hoffman també ho ha dit: “el talent està dins les persones“. Per això, ha fet una crida a totes les empreses i organitzacions a cuidar i retenir aquest talent, perquè és el motor del canvi i de la innovació. De fet, ha considerat que aquesta és la part més difícil de la seva feina com a director del Mobile World Congress. Hoffman ha compartit la recepta de l’èxit empresarial i ha destacat 3 principals ingredients: gent, cultura i llibertat. “Si no crees una cultura d’innovació, no seràs exitós innovant en el futur”, ha conclòs.

S’ha mostrat content de tornar a la feina, a Barcelona i a estar tots junts (“back to business, back to Barcelona, back to be together”) amb l’edició del Mobile World Congress 2021 que tindrà lloc des del 28 de juny fins a l’1 de juliol a Barcelona. El seu objectiu: “reobrir els congressos i ensenyar al món que és segur tornar a estar en contacte amb les persones”. El Mobile 2021 serà un saló més reduït, amb algun component híbrid i amb fortes mesures sanitàries. S’estima que l’impacte en l’economia local sigui del 20% de l’habitual. És a dir, 100 milions d’euros en comptes dels 500 dels anys anteriors.

El paper clau del futbol femení

El feminisme i l’esport són també protagonistes d’aquesta edició i han estat abanderats per l’equip femení del FCB. El Barça va rebre el Premi Talent d’Esports l’any 2020 i, enguany ha estat Elena Fort, la seva vicepresidenta, qui ha llençat el repte d’aquesta edició: crear un projecte “que aposti pel desenvolupament del futbol femení i faci real la igualtat en l’esport”. Fort és l’única dona que hi ha actualment a la junta directiva del FCB i és la segona vicepresidenta de tota la història del club.

Si l’equip masculí de l’entitat blaugrana va viure la seva última època daurada entre el 2008 i el 2012, ara és el moment de l’equip femení, tant al camp com als mitjans de comunicació i xarxes socials. La temporada del 2020-21 ha estat la més triomfal en la seva història. Ha guanyat totes les competicions que ha jugat: Lliga, Copa de la Reina i Champions. L’excel·lència esportiva d’aquest triplet femení fa que aquest “sigui un any idoni per posar el focus en la dona esportiva i fer de l’esport una activitat inclusiva que promogui la igualtat”, ha explicat Fort.

Pau Casals, referent dels Premis Talent Cambra 2021

“I am Catalan” és la frase amb què Pau Casals va iniciar el seu discurs a les Nacions Unides l’octubre de 1971 amb motiu de l’estrena de l’Himne de les Nacions Unides que ell mateix havia compost. Qui ha estat un dels millors violoncel·listes del segle XX va interpretar aquell dia El cant dels ocells, cançó tradicional catalana que ha acabat erigint-se mundialment en un veritable cant a la pau. La seva defensa de Catalunya en l’àmbit internacional i la seva trajectòria professional i artística l’han convertit en el referent de l’edició d’enguany.

Per Elena Busquets