Gerard de la Casa es manté al podi també a Sant Feliu de Codines

Gerard de la Casa a l’interior del seu vehicle (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX – Baporo Motorsport), va disputar el primer dels compromisos de la seva densa agenda abans de finalitzar la primera part de la temporada. A Sant Feliu de Codines, en unes dates del tot inèdites per a aquesta pujada, el pilot de Gedith Center va mantenir la seva habitual lluita particular amb els Porsche, va aconseguir una tercera posició molt ben “acollida” pel pilot andorrà tenint en compte que es tracta d’un escenari desfavorable per a les prestacions del Fiesta WRX.

El pilot de Gedith Center va marcar un millor crono de 2’14”917, a només 4” del registre del guanyador Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 Cup). Cal destacar que l’esmentat Gaig i Joan Salvans (Porsche 997 GT3 Cup) van mantenir una lluita espectacular que es va decantar a favor de Gaig per 467 mil·lèsimes.





Aquest any sense novetats al traçat

Els responsables de l’Escuderia Vall del Tenes van haver de fer la temporada passada, a l’edició del cinquantenari, un lleuger retoc a la part final del recorregut, en concret van deixar l’espectacular corba a esquerra de final del traçat fora del mateix. Els motius eren evidents, la seguretat abans que res.

La mesura es va considerar molt positiva i aquest any s’ha mantingut el mateix traçat. En aquesta ocasió el canvi de dates ha estat la variació a destacar a la prova que es disputa entre Bigues i Riells i Sant Feliu de Codines.





De la Casa segueix en la lluita, tot i fer-ho en inferioritat de condicions

Tot i millorar el crono de la passada edició, Gerard no va poder sorprendre els Porsche. Sens dubte era un objectiu complicat pel fet que aquesta pujada és clarament favorable als vehicles de la marca d’Stuttgart: “Seguim prement els Porsche, però és clar que per a guanyar-los cal accelerar més. La part inicial d’aquesta pujada és molt ràpida i en aquesta zona ens treuen uns segons que a continuació són molt difícils de recuperar. Seguirem treballant per a tenir opcions al triomf. No serà fàcil, però no perdem l’esperança d’aconseguir-ho…”.

La marató de competicions iniciada aquest dissabte per Gerard de la Casa a Sant Feliu de Codines, continuarà el cap de setmana que ve (dies 15 i 16) sense fer un dels clàssics desplaçaments que acostumen a fer els pilots andorrans. La prova es disputarà a Andorra, serà la Pujada a Arinsal i serà vàlida per al Campionat d´Espanya de l´especialitat, certamen que aquest any també disputa el pilot de Gedith Center.