La FIS cancel·la la prova de Copa del Món de para esquí a la Molina per manca de neu

Ebba Aarsjoe, guanyadora de quatre medalles d’or als Mundials FIS de para esquí 2023, a Espot (Foto: Toni Grases / Photoset)

La Federació Internacional d’Esquí (FIS) ha comunicat la cancel·lació de la prova de Copa del Món de para esquí que hi havia programada a l’estació de la Molina per aquesta temporada 2023-2024. El motiu és l’actual manca de neu al sector de la Tosa del complex cerdà, on s’haurien de dur a terme les proves d’aquí a tres setmanes, del 12 al 17 de gener.

Els responsables de la competició internacional d’esquí alpí per a esportistes amb discapacitat ha supervisat la pista i han conclòs que, ara per ara, no compta amb el gruix necessari de neu per a poder garantir la celebració de les curses aquest mes vinent. Inicialment la FIS havia meditat canviar les dates de la cita catalana, però finalment ho ha descartat, segons expliquen, per la “incompatibilitat entre les agendes dels esportistes”. Per això, finalment s’ha decidit cancel·lar la presència de la Copa del Món d’aquest hivern a la Cerdanya.

La Copa del Món de Para Esquí 2023 ha de començar el 3 de gener vinent a Winter Park (EUA) i continuarà la setmana següent a Folgaria (Itàlia). Després de la parada a La Molina que ara s’ha cancel·lat, n’hi ha previstes tres més: el 19 i 20 de gener a Leogang (Àustria), del 22 al 26 de gener a Veysonnaz (Suïssa) i del 30 de gener al 2 de febrer a Cortina (Itàlia), seu dels pròxims Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern, l’any 2026.

La competició catalana s’havia previst disputar a la pista Barcelona. De fet, aquesta cita havia de suposar l’estrena d’aquest recorregut com a escenari de competicions en les modalitats de velocitat (supergegant i descens). Enguany aquesta pista de 4,5 quilòmetres de llarg, recuperada l’any passat, estrena la denominació d’Estadi Lluís Breitfuss, en homenatge a l’antic cap d’explotació de La Molina, que va morir el mes de maig passat. Breitfuss havia liderat al llarg de les darreres dècades l’organització de proves internacionals d’esports de neu al Pirineu català. És el cas de la Copa del Món FIS del 2008 (de la qual aquests dies se n’ha commemorat el 15è aniversari), els Mundials d’Snowboard del 2011 i diverses proves mundials tant de para esquí com de para snowboard o d’esquí de muntanya, a la Molina però també a Espot i a Boí Taüll.