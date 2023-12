Catalunya completa la revisió del planejament urbanístic del litoral i de l’Alt Pirineu impedint la construcció de 67.000 nous habitatges

Zones on la Generalitat vol evitar la urbanització excessiva (Gencat.cat)

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya continua amb la seva tasca de protecció de la costa catalana envers la urbanització excessiva amb l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles del litoral entre Malgrat de Mar i Alcanar. Fruit d’aquesta revisió, es proposa impedir la construcció de 43.600 nous pisos en aquest tram de costa, el 41% dels possibles. A aquest PDU cal sumar-hi un altre similar aprovat l’any 2021 per al litoral gironí, que en va impedir prop de 15.000.

A més dels PDU per protegir tota la costa catalana, l’any 2020 es va aprovar un altre específic per a l’Alt Pirineu, que va impedir la construcció de 8.500 nous habitatges. Per tant, sumant els tres PDU de revisió de sòls, el Govern haurà evitat la construcció d’uns 67.000 nous habitatges en indrets que no són sostenibles ni ambiental ni socialment, o en llocs amb riscos.

Aquests plans directors formen part de la tasca de revisió que està fent el Govern del planejament urbanístic vigent amb criteris de sostenibilitat. L’objectiu és afavorir una ordenació amb menys consum de sòl, pobles i ciutats més compactes i amb varietat d’usos, afavorint la connectivitat i reduint les emissions de CO 2 . “Evitem les urbanitzacions disperses, que signifiquen consum de sòl, d’aigua, congestió de trànsit i desarrelament”, ha explicat la consellera. En lloc d’aquest model, “apostem per les trames urbanes, per les ciutats i pobles compactes que generen arrelament i nuclis de població”, ha emfasitzat Capella.





Revisió global amb criteris de sostenibilitat

El PDU de revisió de sòls no sostenibles entre Malgrat de Mar i Alcanar completa la revisió del planejament municipal de tota la costa, un àmbit sensible i sotmès a pressions. Durant la seva fase d’informació pública va rebre 184 escrits d’al·legacions de particulars i ajuntaments. D’aquest nou PDU queda exclòs l’Àmbit Metropolità de Barcelona, que té competències urbanístiques pròpies.

El PDU forma part de la tasca de revisió del planejament vigent a tot Catalunya que el Departament va iniciar el 2015. El primer àmbit del qual es va aprovar definitivament el PDU, el juliol de 2020, va ser el de l’Alt Pirineu. En aquell cas, es va evitar la construcció de prop de 8.500 habitatges. El gener de 2021 es va aprovar el PDU per al litoral de Girona, conegut com a Pla de Protecció de la Costa Brava, que va evitar l’edificació de prop de 15.000 habitatges.

Sumant aquests dos plans directors amb el que s’ha aprovat aquest dimecres, el Departament haurà desclassificat 3.300 hectàrees, la meitat de la superfície que estava classificada, equivalent a “cinc illes Eixamples de Barcelona”, ha detallat la consellera de Territori de la Generalitat. En total, s’haurà evitat la construcció de l’ordre de 67.000 nous pisos, una xifra equivalent a l’actual parc d’habitatges de la ciutat de Lleida.





Supervisió cas per cas

Un cop aprovats els tres PDU per als àmbits més sensibles de Catalunya, la costa i l’Alt Pirineu, la supervisió sobre si els nous desenvolupaments que els municipis vulguin impulsar és sostenible o no es durà a terme a través de les comissions territorials d’urbanisme.

Precisament, el 2021 la llei d’acompanyament dels pressupostos va modificar la Llei d’urbanisme en aquest sentit. Els municipis que no tinguin el seu planejament adaptat al Pla territorial parcial hauran de consultar obligatòriament a la comissió d’urbanisme que els correspongui abans de desenvolupar el seu sòl urbanitzable. La comissió valorarà cas per cas si aquesta transformació s’adequa als objectius d’equilibri i sostenibilitat.