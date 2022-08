La FAN es congratula per l’obertura de la piscina dels Serradells

Joan Clotet, president de la Federació Andorrana de Natació (FAN), ha celebrat la reobertura de la piscina dels Serradells: “Estem contents que l’única piscina Olímpica del país torni a estar operativa. Tan sols la idea de tornar a entrenar la distància de 50 m —després de més de tres anys— ens fa pensar que els nedadors tindran condicions favorables per a ser més competitius”.

A més a més, el president de la Federació, s’ha expressat sobre les negociacions per a l’ús de les instal·lacions: “El diàleg avança a bon ritme i la voluntat de Govern, Comú i Federació, com a institucions involucrades, és la d’arribar a un acord al més aviat possible”.

Segons Clotet, és vital per a la progressió esportiva, que tant la natació com la natació artística, puguin beneficiar-se de les millors condicions per a entrenar amb freqüència i de manera permanent en la instal·lació més idònia, per profunditat i prestacions tècniques, per a acollir als nedadors que representen i representaran a Andorra en competicions internacionals.

La piscina del Serradell, tornarà a obrir per al públic en general a partir del dia 1 de setembre.