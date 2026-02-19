La FAE fa un “balanç general positiu” de la participació andorrana als Jocs Olímpics d’hivern

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha estat competint als Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina 2026, tant amb la secció d’alpí com amb la de fons. En alpí, el director Roger Vidosa ha fet un balanç de la competició, amb coses bones i dolentes, però “un balanç general positiu” perquè els resultats “han estat molt bons”.
Els resultats han estat, per ordre cronològic, la 24a posició de Jordina Caminal al descens, la 10a de Joan Verdú en gegant i la 21a de Xavier Cornella a l’eslàlom. Cande Moreno es va lesionar al descens -serà operada el 12 de març de la lesió de creuats-, Caminal no va poder acabar el supergegant i Carla Mijares no va completar l’eslàlom. L’equip femení tampoc va poder disputar el Team Combined com estava previst per la lesió de Mijares.
Roger Vidosa, fent una ullada a les més de dues setmanes de curses, confirma el bon estat de forma de l’esquí alpí andorrà després d’uns Jocs lluitats: “Donem per finalitzats aquests Jocs de Milano-Cortina. Per a mi el balanç general és positiu en el sentit que hem tingut alguns resultats molt bons com el del Joan Verdú, el Xavi Cornella o la Jordina Caminal”.
Amb tot, el director de la secció sap que hi ha hagut moments molt durs: “L’altra cara de la moneda va ser la lesió de la Cande Moreno, a qui li dono molts ànims, espero que tingui una bona operació i una bona recuperació, i la Carla Mijares que, malauradament, arrossega una lesió a un múscul que passa per la tíbia, que li genera molt dolor des de fa temps i que tot i així ha decidit competir, ha fet el que ha pogut, ha estat molt valenta de fer-ho. No ha pogut treure la seva millor versió, però és una llàstima que aquest tipus de lesió et toqui en uns Jocs, que és cada quatre anys, però l’esport és així”.
Vidosa fa una mirada més enllà, apostant per un període olímpic que s’obre ara amb esperança i molta motivació, però també ambició: “Espero que aquest súper equip que tenim, entre nois i noies, d’aquí a quatre anys estiguem preparats per a anar a buscar llocs a prop, fins i tot, de les medalles”.
FONS · Xabier del Val: “Han estat uns Jocs difícils”
La Federació Andorrana d’Esquí ha estat competint als Jocs de Milano-Cortina 2026 tant amb la secció d’alpí com amb la de fons. En fons, Xabier del Val, director de la secció, ha fet la seva valoració: “Han estat uns Jocs difícils”.
Finalment, només va competir Gina del Rio, ja que Irineu Esteve va haver de deixar la vila olímpica abans de temps en no estar en òptimes condicions físiques. Així les coses, Del Rio va ser 47a a l’sprint en clàssic, 44a a l’skiathlon (clàssic i lliure) i 35a als 10km individuals en estil lliure.
La valoració global de Xabier del Val és que els Jocs han estat, per al fons, complicats i lluitats: “Crec que, de manera global, han estat uns Jocs difícils, on potser no hem aconseguit els resultats que ens podíem haver marcat a principi de temporada. Però, l’esport és així i, a vegades, les coses no surten com volem”.
En el cas de l’Irineu Esteve, Del Val ha explicat que ja portava tota la temporada “arrossegant resultats una mica per sota del seu nivell i amb sensacions físiques dolentes”, i que per això van estar “intentant durant l’últim mes treballar a contrarellotge per a salvar els Jocs”, però, “la veritat és que no ho vam aconseguir i es va prendre la decisió de no participar perquè la seva condició física no li permetia lluitar pels seus objectius, estant com estava molt lluny del seu millor nivell físic”. “Es va decidir prioritzar la recuperació abans que fer curses per sota de les seves capacitats”, ha assegurat el director de la secció.
Pel que fa a la Gina del Rio, “han estat els seus primers Jocs, és molt jove i l’objectiu era debutar, aprendre i agafar experiència, i crec que això ho hem fet, segur”, ha volgut deixar clar Del Val. “Hi ha hagut curses dures, sobretot les dues primeres amb estil clàssic crec que van ser una mica per sota del que ella pot fer”, ha explicat sobre la primera part de la participació de la Gina del Rio. “Després va tenir la mala sort d’agafar un petit constipat amb tos i una mica de mucositat i no es trobava al cent per cent físicament”, ha continuat el director, que, això sí, ha valorat molt l’última cursa en skating: “Va demostrar la seva capacitat lluitadora, ho va donar tot i crec que va assolir un lloc 35 que penso que s’ha de valorar per la seva joventut i per com havien anat les dues curses prèvies”. Del val creu que ara és moment de seguir sumant i mirar a anys vista: “Penso que va ser una bona cursa i a més acabar amb una nota positiva i mirar ja cap al futur”.