El CES emet un dictamen favorable a les quotes d’immigració proposades pel Govern

El Consell Econòmic i Social (CES), presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha emès dictamen favorable a les propostes de quotes d’immigració que el Govern elevarà pròximament al Consell de Ministres per a la seva aprovació. “Són contingents que responen a les necessitats econòmiques i socials actuals i s’ajusten al marc legal vigent, amb l’objectiu de garantir un creixement sostenible i donar resposta als sectors estratègics del país”, assenyalen des de l’Executiu.
Es tracta, en primer lloc, d’una ampliació puntual de la quota general de 150 autoritzacions (135 de residència i treball i 15 de treballadors transfronterers) per a ocupacions dels grups 1 i 2 de la Classificació Nacional d’Ocupacions (corresponen, respectivament, als llocs de direcció i gestió d’organitzacions i als perfils professionals tècnics i científics altament qualificats que requereixen formació superior i un elevat nivell d’especialització); així com per a professionals dels sectors sanitari, educatiu i de l’atenció a les persones. Aquest avançament es restarà del contingent de quota general previst per a l’abril.
A més, el Govern obrirà dues tipologies de quotes que s’havien esgotat. Per una banda, una quota de residència sense treball, que fixa un contingent total de 200 autoritzacions distribuïdes entre residència sense activitat lucrativa, professionals amb projecció internacional, residents per raons d’interès científic, cultural o esportiu, i persones ingressades en centres geriàtrics o sanitaris privats. Per una altra banda, una quota de residència i treball per compte propi, amb un màxim de 200 autoritzacions per a professionals liberals, metges col·legiats i altres supòsits de treball per compte propi.
Paral·lelament, la ministra Marsol ha presentat al Consell Econòmic i Social les grans línies del futur projecte de llei de descongelació dels lloguers, que el Govern té previst entrar a tràmit parlamentari durant el mes de març. La proposta inclou una desintervenció progressiva del mercat del lloguer, així com limitacions específiques als increments de la renda en cas de canvi de llogater, per a afavorir una transició equilibrada cap al model tradicional regulat per l’oferta i la demanda.
La ministra ha destacat que el text legislatiu s’ha elaborat després d’un procés ampli d’escolta, que ha inclòs set reunions parroquials amb propietaris i trobades amb els membres de la Coordinadora de l’Habitatge, per tal d’incorporar-hi les seves aportacions. Marsol ha emplaçat el CES a emetre el dictamen sobre el projecte de llei de descongelació dels lloguers la primera quinzena de març, amb l’objectiu de mantenir el calendari previst i iniciar la tramitació al Consell General el mes vinent.