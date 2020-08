La Diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu teoritza sobre la multiculturalitat

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha portat per primera vegada al país la celebració de la Diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu, que cada any se celebra a Prada de Conflent. Enguany una trentena de ponències, algunes d’elles enregistrades en vídeo, tenen com a nexe d’unió la multiculturalitat i Andorra. La jornada se celebra a Canillo amb aforament limitat a 50 persones i les mesures de seguretat exigides.

L’assessora territorial per a les relacions de l’UCE amb Andorra, Marta Fonolleda, recorda que “cada any busquem un tema que sigui rellevant i significatiu, que tinguem coses a dir i reptes a discutir des d’Andorra”. Enguany, la multiculturalitat s’ha enfocat des de diferents perspectives amb conferenciants del país com el director del Centre de Recerca Sociològica, Joan Micó, o el psiquiatre Joan Obiols.

L’antropòleg Manuel Delgado ha estat el convidat estrella. Defensa que “totes les societats són per definició heterogènies i que la qüestió és per què de sobte ens preocupa que pugui ser un problem i que li haguem de donar voltes”. “Hauríem d’acceptar-la com un fet enriquidor”, reivindica.

La intenció de la Societat Andorrana de Ciències és no repetir l’experiència de portar la Universitat d’Estiu al país. Enguany ho han fet per l’excepcionalitat de la crisi sanitària.