Cicland registra el ‘pic’ màxim d’usuaris actius

La febre de la compra de bicicletes després del confinament també ha arribat al lloguer. Així, si més no, es desprèn de les dades de Cicland, que en aquests moments registra el “pic” màxim d’usuaris actius des que fa dos anys es va posar en marxa el servei: 140.

“Es tracta d’una bona notícia”, manifestat el gerent, Erik Fraissinet, que afegeix que malgrat tot just després del confinament no es va notar aquest increment, a mesura que han passat uns dies, sí que es va veure que cada vegada eren més les persones que optaven per la bicicleta com a mitjà de transport. Els motius? Destaca que és complicat saber-ho del cert però comenta que una “major consciència mediambiental” i les restriccions d’aforament al transport públic poden ser dues de les explicacions. A més, la xifra encara pot créixer més, ja que esperen que de cara al mes de setembre també hi hagi més persones que optin pel servei, perquè un dels perfils més habituals entre els usuaris de Cicland són persones que fan servir la bicicleta per anar a la feina.

Fraissinet recorda que l’objectiu de Cicland “sempre ha estat oferir un nou mitjà de transport al país” i creu que el creixement que s’està donant referma aquesta fita. La idea, diu, és continuar creixent i, per aquest motiu, pensen ja a instal·lar més estacions. Concretament hi ha la voluntat d’ubicar-hi dues de noves a Escaldes-Engordany. Fraissinet destaca que cada vegada, també, hi hagi més entitats públiques i privades interessades en tenir a prop una estació. Aquest impuls que des de Cicland es vol donar a la bicicleta, creuen que va també acompanyat del fet que des de les administracions també s’ampliïn els carrils bicis, amb la qual cosa s’aconsegueix que “cada vegada es vegin més bicis al carrer” i que aquest mitjà de transport es consolidi com una alternativa a la mobilitat en vehicle.