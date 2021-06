La depressió en els gossos

Els gossos, igual que les persones, poden passar per moments depressius. Les causes solen ser els canvis en la seva vida i costums, com mudances, o canvis de rutines dels seus amos, entre moltes altres coses.

El primer pas és saber reconèixer els símptomes. Abans de res hem de portar l’animal al veterinari per a descartar qualsevol problema de salut. Si notem que el nostre gos està cansat, sense energia, amb canvis en la seva alimentació i alteracions en el seu horari de son, reticent a participar en activitats que abans li entusiasmaven, segurament està deprimit.

Davant la crisi depressiva la paciència, atenció i afecte cap al nostre animal seran fonamentals per a la seva recuperació. Cal procurar que estiguin entretinguts tot el temps i rebin una atenció extra. Els passejos més llargs, una mica d’esport i mostres d’afecte són ideals en aquests casos.

Quan vegem que es troba feliç hem de recompensar-lo amb un premi, perquè mantingui aquesta actitud i sàpiga que això és el que volem.

Hem d’anar amb compte amb no incentivar comportaments negatius donant llaminadures o premis quan estan tristos. Si aquestes pautes no fossin suficients, consulta a un especialista, ja que existeixen tractaments específics.

Per Tot Sant Cugat

Font: wikifaunia.com