El temps i els diners

La funció dels diners és comprar temps (més en tens, menys treballes), ajudar a cobrir les necessitats bàsiques i satisfer les de plaer. Malauradament, hi ha gent que no entén el concepte de comprar temps i hipoteca el seu present a canvi d´un futur incert. Es el cas de la protagonista de l’article d´avui.

L’Anna, és una dona de 35 anys, treballa per a una reconeguda firma de vendes per internet, està feliçment casada i amb dos fills. Treballa els set dies de la setmana, el seu objectiu és aconseguir un milió d’euros per portar la vida desitjada i poder passar més temps amb els seus. Quan el seu marit, fills o amics li proposen d’anar al cinema o a prendre alguna cosa, sempre els contesta que ara no pot, que ha d’aconseguir aquest milió per poder després dedicar-se a ells. L’Anna, ara que ja té 55 anys ha aconseguit el seu preuat milió d’euros, però els seus amics ja no la truquen per quedar, el seu marit l’ha deixat i els seus fills ja són independents.

Un bon dia sona el timbre de casa seva i obre la porta, davant seu té un ésser vestit de negre i somrient.

– Hola, li diu, soc la mort i vinc a buscar-te, ha arribat la teva hora.

– Ella, tota sorpresa, li contesta: – no pots emportar-me amb tu. Ara tinc el milió d’euros i puc fer el que vull, farem un tracte, et dono deu mil euros si em dónes dos anys més de vida – No, li contesta la mort.

– Bé, cent mil euros, li torna a proposar l’Anna. La mort segueix sense cedir un segon.

– Doncs mig milió per un mes de vida, essent negativa una altra vegada la resposta de la mort.

– Desesperada, li proposa donar-li el milió d’euros per uns segons més de vida, per poder acomiadar-se dels seus éssers estimats, tornant a respondre la mort que no, t’ha arribat l’hora i vens amb mi, ho sento.

Moral de la història: ni tan sols un milió d’euros poden comprar un segon de temps. La vida és un regal, si no saps quant de temps estaràs viu, gaudeix dels plaers que t’ofereix.

