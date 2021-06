Alpha Wolf + Cloudbreak, el pick-up elèctric que redefineix l’estil Camper

L’any 2023, Alpha posarà a la venda un pickup completament elèctric, amb una estètica retro i amb una configuració off-road de veritat. L’Alpha Wolf + Cloudbreak és una opció per als terrenys més difícils, i de zero emissions, equipat amb solucions especials per als amants de les Camper.

Promet superar tots els seus rivals fora de l’asfalt, superant pràcticament tots els obstacles que se li presenten per davant. L’Alpha Wolf + és un pick-up de zero emissions amb cabina doble i una gran caixa de càrrega que es posarà a la venda el 2023, estant ja obert el període de reserves per als interessats per a aquest nova opció de models elèctrics.

El Wolf + compta amb una immensa longitud de 5.150 mil·límetres, destacant més que pel seu disseny retro. S’oferirà amb dues versions, amb un sol motor posterior i amb dos motors elèctrics i tracció total, al costat d’una bateria que disposarà d’una autonomia màxima de 440 quilòmetres amb una sola càrrega. La gran novetat és que Alpha Motors també ha pensat en els amants de les Camper, desenvolupant l’exclusiu Alpha Wolf + Cloudbreak.

Un nou concepte que redefineix les possibilitats de gaudir de la natura més salvatge, i que té un soci especialista en la matèria, els alemanys de Heimplanet. Per ara, es tracta d’un prototip d’una carpa amb un aspecte molt futurista, de la que diuen que compta amb una estructura resistent, lleugera i fàcil de muntar i desmuntar, fins i tot unint-se al pick-up aprofitant la caixa de càrrega.

Presentat en el color «Blanc Camel», un to especial del què diuen està inspirat en el mateix color de les pedres de sorra de Carmel Beach, Califòrnia. La carpa s’ha concebut per suportar condicions climatològiques difícils, amb polièster d’alta resistència als estrips i a la intempèrie.

«Cloudbreak és un disseny en el qual hem estat treballant durant força temps. Hem estat buscant l’estructura perfecta que garanteixi l’estabilitat i ofereixi un accés còmode. Moltes estructures ofereixen un o altre però amb aquesta estructura geodèsica trobem l’equilibri perfecte. Per a la col·laboració amb Alpha Motors, adaptem la forma perquè s’ajusti a la dimensió del vehicle permetem dos punts d’accés separats. El resultat és una forma unificada de vehicle i tenda que manté la funcionalitat completa », ha explicat Stefan Clauss, un dels responsables de Heimplanet.

Font: motor.es