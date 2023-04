La denominada “sang d’or” i la seva singularitat

Bosses de sang provinents de transfusió (Getty images)

L’any 1961 va ser descobert un tipus de sang fins aleshores desconegut, el Rhnull o Sang d’Or com es denomina per la dificultat de trobar persones que tinguin aquest grup sanguini. El que fa diferent aquesta sang de la resta és que li manca l’antigen RH, una proteïna que és present en els glòbuls vermells. És tan poc freqüent, que des de la seva detecció, tan sols s’han conegut una quarantena de casos. Diuen, que qui pertany al grup RH nul, té una esperança de vida menor.

D’una banda, pel fet que els seus glòbuls vermells són anormals i les membranes presenten fugides. D’una altra, pel fet que en un hipotètic cas de precisar transfusions de sang, es tinguin poques possibilitats de trobar a un donant. Per a solucionar aquest problema, és habitual que les persones amb sang d’or, facin donacions de sang per a ells mateixos, per si en un futur poguessin necessitar-la. Per contra, la sang d’or és un grup universal i els qui la posseeixen sí poden donar a qualsevol persona.

Aquest fenomen és hereditari, i es produeix quan els dos pares tenen aquesta mutació genètica.