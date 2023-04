Reportatge: L’origen de les processons a Espanya

Un pas d’una processó de Setmana Santa (Getty images)

Les processons de Setmana Santa són una manifestació religiosa i cultural que se celebra en molts països del món, especialment en aquells de tradició catòlica. Es tracta d’una representació dels episodis més destacats de la passió i mort de Jesús, així com de la devoció a les imatges religioses que representen als personatges de la història bíblica.

L’origen de les processons de Setmana Santa es remunta a l’edat mitjana, quan l’Església catòlica buscava maneres d’apropar la religió a la població, en un moment en què l’analfabetisme era generalitzat i l’única manera d’ensenyar la fe era a través de la imatge i la representació.

A l’Europa medieval, les processons de Setmana Santa es duien a terme principalment en les grans ciutats, on es construïen escenaris per a les representacions religioses. Aquests escenaris eren coneguts com a “calvaris” i consistien en una sèrie d’escenes que recreaven els moments més destacats de la passió de Crist, com l’entrada a Jerusalem, l’últim sopar, el judici de Pilat, el camí del calvari i la crucifixió.

Aquestes representacions eren realitzades per actors i figurants que vestien indumentàries especials i es movien pels carrers de la ciutat seguint un recorregut preestablert. La gent s’amuntegava als carrers per a veure les escenes i escoltar els sermons que es pronunciaven durant la processó.

Amb el temps, aquestes processons es van anar estenent a altres parts del món i es van anar incorporant elements propis de cada cultura i regió. A Espanya, per exemple, les processons de Setmana Santa són especialment populars i s’han convertit en una de les manifestacions més importants de la cultura espanyola.

A Espanya, les processons de Setmana Santa es remunten al segle XVI, quan les germanors religioses van començar a organitzar desfilades processionals en honor a les imatges sagrades que custodiaven en les seves capelles. Aquestes germanors, que eren associacions de fidels dedicades a la devoció d’una imatge religiosa concreta, van començar a sortir al carrer amb els seus passos, que eren grans estructures de fusta tallada i policromada que representaven escenes de la passió i mort de Jesús.

Aquests passos eren portats en processó pels “portants”, homes que carregaven el pes del pas sobre les seves espatlles i que es movien al ritme de la música i els càntics religiosos. Al seu voltant, els fidels seguien la processó portant espelmes i rams de flors, mentre els músics tocaven marxes fúnebres.

A Espanya, les processons de Setmana Santa tenen una gran importància social i cultural i són un element clau de la vida de moltes ciutats i pobles. Cada germanor té la seva pròpia processó, que segueix un recorregut específic pels carrers de la ciutat i que se celebra en un dia i hora determinats.

Les processons de Setmana Santa són també una oportunitat per a mostrar la riquesa artística i cultural de cada regió, ja que els passos són autèntiques obres d’art que han estat creades per artistes i artesans locals al llarg dels segles.