L’Alabès, equip que busca l’ascens, rep aquest dilluns al FC Andorra

Partit de la primera volta entre el FC Andorra i l’Alabès (0-1). Foto: FC Andorra

El FC Andorra tancarà la 35a jornada de la lliga SmartBank. Ho farà aquest dilluns, dia 10 d’abril, a partir de les 21 hores, al camp de l’Alabès. Els locals són un dels conjunts que estan lluitant aquesta temporada per a pujar a la 1a Divisió. Actualment ocupen la 4a plaça amb 60 punts, 4 menys que el líder, que és l’Eibar. Els bascos porten un balanç de 17 victòries, 9 empats i 8 derrotes. No cal dir, doncs, que l’Alabès es presenta com un rival ben complicat de batre.

Pel que fa al FC Andorra, ha millorat els seus registres respecte fa unes jornades quan va encadenar 5 partits perdent. Ara, amb les coses molt millor, acumula en els últims compromisos 3 empats i 2 victòries. Resultats que l’han ajudat a situar-se en la 10a posició, en una zona tranquil·la, amb 40 punts. Malgrat la dificultat de l’aventura, com sempre, pot passar de tot. No s’ha d’oblidar que els tricolors van empatar a domicili, recentment, contra el líder, l’Eibar.