La delegació del Consell General impulsa una resolució per a evitar la fuga de talent en la 32a sessió plenària de l’OSCE-PA

Pol Bartolomé i Meritxell López (Consell General)

Aquest dijous s’ha posat el punt final a la 32a sessió anual de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA) que ha tingut lloc a Porto (Portugal), des del 29 de juny. Entre l’activitat de la delegació andorrana, destaca l’impuls a un punt addicional sobre les “Perspectives dels joves per a evitar la fuga de talent a l’àrea de l’OSCE”.

En l’elaboració del text hi han participat joves parlamentaris de 6 països, entre ells, Meritxell López i Pol Bartolomé incorporant les conclusions obtingudes en una sessió de treball organitzada pel Consell General sobre la fuga de talent. López i Bartolomé han subratllat la necessitat de promoure programes i iniciatives d’emprenedoria i diversificació econòmica que animin els joves a quedar-se, crear i innovar als seus països d’origen.





Potenciació del multilingüisme a l’OSCE-PA

La delegació del Consell General també ha donat suport a un punt addicional titulat “Suport al multilingüisme en l’Assemblea parlamentària de l’OSCE” en el qual ha presentat una esmena sobre el text original, que ha estat aprovada, on es recorda l’esperit de la resolució impulsada conjuntament entre Andorra i Guatemala en el marc de les Nacions Unides sobre el multilingüisme que emfatitza la importància d’integrar el multilingüisme de manera equitativa en els fòrums interparlamentaris i multilaterals encoratjant a l’OSCE-PA a defensar i promoure aquest principi en totes les seves activitats.





Impuls a les missions d’observació electoral

Des del Consell General també s’ha donat suport al punt addicional relatiu a la “Repercussió per l’incompliment de les normes democràtiques i electorals”. A més, s’ha impulsat una esmena, que ha estat aprovada, proposant el nomenament d’un “representant especial” encarregat de les missions d’observació electoral. Es tracta d’una figura imparcial a qui se li confiaria un mandat clar per a enfortir la coherència, la continuïtat i la visibilitat del treball de l’OSCE-PA sobre l’observació electoral amb l’objectiu de coordinar millor les missions d’observació electoral per a evitar duplicitats, reforçar la memòria institucional i també garantir que l’OSCE-PA continuï a l’avantguarda del seguiment democràtic.





Acord mundial sobre pandèmies

La delegació andorrana ha presentat una esmena, aprovada per àmplia majoria, a la proposta de resolució presentada per la Comissió d’Afers Econòmics per a celebrar l’adopció del primer acord mundial sobre les pandèmies per part de l’OMS. L’esmena encoratja als estats participants a prendre les mesures necessàries per a enfortir la cooperació mundial en el marc de la prevenció, de la preparació i de la resposta davant les pandèmies.





Declaració final de Porto

La 32a sessió anual de l’OSCE-PA s’ha tancat aquest dijous al matí amb l’aprovació de la Declaració final de Porto integrada per les propostes de resolucions formulades per les tres comissions permanents de l’Assemblea, així com, les vint qüestions addicionals impulsades per les diferents delegacions parlamentàries membres. El text final inclou també les esmenes proposades per la delegació del Consell General i que han estat aprovades.

Per aacabar, els membres assistents també han elegit al nou president de l’OSCE-PA per als pròxims dos anys que serà el mallorquí, Pere Joan Pons.

La sessió d’enguany commemorava el 50è aniversari de l’aprovació de l’Acta final de Hèlsinki que va suposar la creació de l’OSCE. Per part del Consell General hi han participat Meritxell López (cap de la delegació), Pol Bartolomé, Noemí Amador i Carles Naudi.