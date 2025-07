1.509 accidents laborals, a Andorra, durant el 2024 (+3,1%)

Un treballador del sector de la fusta (SFGA)

El nombre d’accidents laborals ocorreguts durant l’any 2024 ha estat de 1.509, un +3,1% més respecte a l’any anterior. Cal tenir en compte que, segons la metodologia europea, es considera accident de treball aquell que deriva en l’absència del treballador per un període superior a 3 dies o en la mort del mateix i que es produeix en el lloc de feina o en el transcurs de qualsevol desplaçament laboral i no en el desplaçament cap o des del lloc de feina.

En base a l’anterior, el total de jornades no treballades per a l’any 2024 és de 65.857. Això suposa que la mitjana de jornades no treballades per accident laboral és de 43,6 dies. Els homes pateixen la major part dels accidents laborals, al voltant de 3 de cada 4 casos (77,7%). Per nacionalitat, les persones d’altres nacionalitats i els espanyols són els que pateixen la major part dels accidents laborals amb un 27,0% i un 26,6%, respectivament.

La parròquia on es concentren la majoria d’accidents laborals és Andorra la Vella amb el 32,4% del total.

La majoria dels accidents laborals són a causa d’esquinçades (39,5%) o contusions (28,5%) i es concentren majoritàriament als genolls (13,2%), a la columna lumbar (11,6%) i als dits de la mà (11,3%).

Pel que fa al nombre d’accidents de trànsit amb danys materials i/o corporals registrats pel Departament de Policia durant l’any 2024, ha estat de 456, un +4,1% respecte al 2023.