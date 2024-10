La Copa d’Europa masculina d’esquí alpí de Grandvalira Soldeu es retransmetrà en streaming

Tasques d’inspecció per a determinar on s’instal·laran les càmeres (Ruben Calvo)

Les dues curses d’eslàlom gegant de la Copa d’Europa masculina que tindran lloc els dies 3 i 4 de febrer de 2025 al sector Soldeu de Grandvalira es podran seguir en streaming des de qualsevol lloc del món a través de les pàgines web de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) i de Grandvalira. L’equip de terreny de l’organització de l’esdeveniment, encapçalat pel director de cursa, Santi López i la productora encarregada d’oferir les proves en directe, han realitzat la inspecció de la pista Avet per a localitzar les millors posicions de càmera al llarg del traçat i les necessitats tècniques. Un total de vuit càmeres estaran situades estratègicament en diferents punts de la pista per a oferir les imatges dels corredors resseguint les portes de l’eslàlom gegant.

Els responsables la Copa d’Europa de la FIS han traslladat al comitè organitzador la necessitat de potenciar i reforçar la comunicació i el màrqueting per tal d’elevar la notorietat del circuit continental. En aquesta línia, des de l’organització s’aposta per a ampliar la visibilitat de l’esdeveniment, una cita en la qual participaran atletes de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), així com esportistes promeses de l’esquí alpí internacional.