El grup FEDA va reduir el 2023 la petjada de carboni un 2,65% respecte l’any anterior

Algunes de les plaques fotovoltaiques del grup (FEDA)

El grup FEDA va assolir el 2023 una reducció de la seva petjada de carboni del 2,65% respecte l’any 2022. Aquestes dades constaten el resultat de la feina que s’està fent tant des de l’empresa matriu quant a la producció, compra i distribució d’electricitat, com des de les filials amb les seves activitats, FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i CTRASA. En valors absoluts, això vol dir que s’ha passat d’emetre, el 2022, 77.752 tones de CO₂eq a 75.685 tones de CO₂eq el 2023.

El descens no és menyspreable, ja que es produeix en un context de creixement del consum i l’ús dels serveis, la qual cosa vol dir que la disminució d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) ve donada per uns processos més sostenibles. Per exemple, alguna de les estratègies que ha contribuït a reduir les emissions han estat l’increment de la importació d’electricitat d’origen renovable (gràcies als contractes d’importació negociats amb els proveïdors dels països veïns), les mesures d’estalvi energètic que FEDA ha impulsat al país i ha aplicat internament, o les accions en l’àmbit de la mobilitat (renovació esglaonada de la flota de l’organització, distribució dels vehicles més ecològics per als usos més intensius, foment d’una mobilitat més sostenible per part de la plantilla, etc.).

FEDA té el compromís de continuar reduint aquesta petjada amb la vista posada en el neutralitat de carboni de l’organització el 2030 i de ser un catalitzador perquè tot el país l’assoleixi el 2050. La disminució passa per intensificar els esforços i les solucions per a l’estalvi energètic i el desenvolupament de l’autoconsum, incrementar la importació d’electricitat d’origen renovable i posar en marxa nous projectes de producció d’electricitat de fonts renovables, entre altres. Fins on no arribin aquestes accions pròpies, es preveu poder compensar les emissions d’abast 1 (directes, les que provoca una empresa per la seva activitat de producció o funcionament corporatiu) adquirint crèdits de carboni.

Un altre àmbit en els qual s’ha aconseguit una reducció de les emissions ha estat en l’activitat de FEDA Ecoterm. Amb l’aposta cada vegada més intensa per fonts netes per a la calefacció urbana de la filial, s’ha assolit una reducció de la petjada absoluta total d’aquest servei i és especialment rellevant el descens que hi ha hagut en la petjada per kWh de calor distribuït, d’un 26,16%. A més, derivat de l’increment de clients que hi ha hagut en l’adopció de les xarxes de calor, hi ha hagut també una reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera fruit de la substitució de calderes amb sistemes menys eficients per la calefacció urbana. Així doncs s’ha pogut assolir un estalvi estimat de 3.287 tones de CO₂eq el 2023, gràcies a la substitució d’altres sistemes de calefacció tradicionals.

Altres dades destacables assolides el 2023 són la reducció de les emissions per kWh d’electricitat produït, que han passat de 74,10 CO₂eq a 73,25 CO₂eq (-1,14%) o les relacionades amb la valorització de residus, que també han tingut un descens per sobre de l’1%, situant-se en 706,89 kg de CO₂eq per tona valoritzada.

Cal destacar que FEDA realitza de manera voluntària el càlcul de la seva petjada de carboni per a avaluar les emissions de GEH generades per les seves activitats i identificar les mesures de reducció més efectives. Aquest càlcul es fa seguint la normativa UNE-EN ISO 14064 i el Greenhouse Gas Protocol (Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle), mitjançant els quals FEDA quantifica les seves emissions directes i indirectes, incloses dins l’abast 1, abast 2 (indirectes, les creades per la producció de l’energia que una organització compra) i abast 3 (també indirectes, les produïdes pels usuaris dels serveis de l’empresa i els proveïdors que fabriquen els productes que utilitza l’empresa).

A més a més, per a facilitar la comparabilitat amb altres períodes i altres organitzacions, les emissions es calculen en relació amb els kWh d’energia subministrada. Aquesta pràctica és clau, ja que l’evolució del consum energètic del país té un impacte directe en les emissions generades. Un altre dels fets cabdals que cal tenir en compte en aquesta avaluació és el fet que, per primera vegada, s’ha fet també el càlcul de la petjada de carboni de CTRASA.