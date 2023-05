La cervesa de qualitat, i premiada, de l’Alt Urgell

Jordi Blasco Jungbauer amb els guardons obtinguts per les seves cerveses (El Gall Negre)

Nou èxit de la cervesera El Gall Negre al Barcelona Beer Challenge, el concurs de cerveses artesanes més important del sud d’Europa, que s’ha celebrat al recinte de la Fira de la capital catalana, en el marc del Barcelona Beer Festival. La marca d’Arsèguel (Alt Urgell), creada l’any 2019, ha estat guardonada per quart any consecutiu en aquest certamen.

El Gall Negre ha guanyat una Medalla d’Or per la seva referència Märzen, en la categoria ‘Märzen&Dunkles’. I també ha obtingut una Medalla de Plata, per la seva varietat Festbier, en la categoria ‘Dark Lager’. El cofundador i mestre cerveser de la firma, Jordi Blasco Jungbauer, s’ha mostrat molt content per aquest nou reconeixement a Catalunya mateix i conclou que “així dona gust treballar dur”, tot posant en valor la feina que duen a terme al llarg de l’any per a oferir una cervesa de qualitat i feta des de l’Alt Urgell.

A la seva primera participació al Barcelona Beer Challenge, l’any 2020, aquestes dues varietats d’El Gall Negre ja van guanyar sengles medalles de plata. Des de llavors, la firma pirinenca ha sumat d’altres guardons a cada edició.

Jordi Blasco es va formar com a Mestre Cerveser i Malter tant a l’Escola de Cervesers de Munic com a la Doemens Akademie, també a Baviera (Alemanya), tot combinant la part acadèmica amb la laboral, atès que ha treballat tant en una cervesera industrial i totalment automatitzada com en una de petita. Allà va agafar experiència en totes les seccions i parts dels processos d’elaboració. Combinar aquestes dues realitats l’ha ajudat molt a “tenir una perspectiva molt amplia del que és la producció de cervesa”, explica.

Les cerveses que fa El Gall Negre són Lagers clàssiques alemanyes: Hell, Märzen, Festbier i Bock, tot seguint la Llei de Puresa alemanya de 1516 i, per tant, fent servir exclusivament aigua, malta, llúpol i llevat, sense cap tipus d’additius.