La campanya de seguretat viària que toca la fibra

Una de les imatges de la campanya de seguretat viària (Mobilitat)

Apel·lar als sentiments per a despertar empatia i conscienciar els conductors dels perills que pot suposar tenir una mala praxi durant els viatges en vehicle. Amb aquest principal objectiu s’ha dissenyat la nova campanya de seguretat viària d’estiu impulsada per l’Àrea de Mobilitat. Tal com ha destacat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, la proposta d’enguany trenca amb el caràcter informatiu i moderat de les campanyes anteriors, i defuig de les imatges explícites d’accidents amb ferits o morts.

“La voluntat de la campanya, així com de totes les accions que s’impulsen des del l’àrea van encaminades a conscienciar a la població per a reduir al màxim possible els accidents a la carretera i assolir, així l’objectiu final de zero accidents mortals”, ha destacat Forné. Així mateix, el secretari d’Estat també ha recordat que “un impacte a una persona també pot deixar seqüeles físiques o psicològiques irreparables, que poden tenir conseqüències greus dins l’àmbit familiar”.

Sota el lema ‘El buit que deixes’, Mobilitat ha preparat un total de 6 imatges que retraten escenaris quotidians en els quals s’evidencia l’absència d’una persona. La campanya es dirigeix directament al conductor o la conductora del vehicle, qui se sobreentén és causant de l’accident. “Promovem una conducció segura, responsable i eficient perquè el respecte a les normes de trànsit pot salvar vides”, ha recordat el director d’Energia i Transports, Carles Miquel.

La campanya s’inicia aquest mateix divendres 23 de juny i finalitzarà el 8 de setembre. S’emetrà a través de tots els sistemes informatius de l’Àrea de Mobilitat, en especial els caps de setmana i aquelles dates quan es preveu una sortida important de vehicles amb motiu de l’inici de vacances. Precisament en aquest sentit, Miquel ha puntualitzat que les dates escollides tenen en compte el període estival, on és més habitual l’ús del cotxe per vacances.