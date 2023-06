Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Els darrers dies la Policia ha procedit a arrestat un pare i un fill com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Ambdós s’haurien agredit mútuament en una baralla que va tenir lloc al seu domicili.

Per altra banda, dues persones més han estat detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol; una dona de 22 anys que conduïa amb un positiu d’1,27 i un home de 41, no resident, arrestat amb una taxa d’alcoholèmia d’1,00.