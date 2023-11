Foto: Una mallerenga blava gaudeix de la menjadora natural creada del coco

Des del Zoo del Pirineu, ubicat al terme d’Odèn, a la comarca del Solsonès formulen una pregunta oberta a tothom coincidint amb aquestes dates. La pregunta que llancen a l’aire és: “És beneficiós alimentar els animals salvatges?”. Des de l’entitat, la qual vetlla pel benestar dels animals, assenyalen que “mentre la població de Catalunya està preocupada per si s’ha de celebrar el Halloween o la Castanyada, a la Fundació Zoo del Pirineu, estan preocupats pels animals salvatges”. És per això que, aquesta entitat, ha editat una guia per als amants dels animals salvatges.

És correcte alimentar els animals salvatges? Coses que cal tenir en compte segons el Zoo

Els aliments dels humans com el pa, les galetes o les crispetes són deliciosos, però no tenen prou nutrients i poden perjudicar la salut dels animals i, fins i tot, causar-los malformacions.

Les menjadores tradicionals, on els ocells entren a la caseta per a trobar aliments, són sovint trampes letals per als animals als quals es pretén ajudar. Doncs, si un animal està malalt i defeca a l’espai, la seva malaltia es trasllada a altres.

És molt important proporcionar als animals salvatges aigua. La sequera que s’està patint en els darrers anys els afecta molt greument. No obstant, s’ha de tenir el mateix criteri com amb les menjadores. Cal proporcionar-los aigua sense donar la possibilitat que l’embrutin.

El blat de moro i els cacauets són el menjar preferit de moltes aus. Tenen un sabor exquisit i són rics en greix. Però, a llarg termini, pot ser perjudicial per a la seva salut.

Mai s’han d’alimentar els mamífers salvatges, sobretot en àrees residencials o recreatives. Ja que no només s’intervé en el seu comportament natural i es pot desequilibrar la seva important funció a la natura, sinó que també es perjudica als animals. L’aglomeració d’animals salvatges no és natural, causa lluites i lesions, i sobretot augmenta el risc de contagi de malalties. Algunes d’aquestes malalties poden afectar els animals de companyia i, fins i tot, els humans.

La llibreta anomenada “Bosc de Nadal pels animals” amb tots els consells i trucs per a enriquir l’alimentació d’animals salvatges és a la venda a la botiga del refugi d’animals Zoo del Pirineu.