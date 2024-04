La 2a jornada ciclista i de mobilitat sostenible “Aprèn a rodar” s’amplia a tot el país

Presentació del segon “Aprèn a rodar” amb David Forné i Sergi González en segon terme (SFG)

Amb l’objectiu de promoure l’ús de la bicicleta de forma segura i la mobilitat sostenible, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha presentat, juntament amb el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, la segona edició de la jornada ‘Aprèn a rodar’. La iniciativa, enguany, suma la implicació i participació dels set comuns amb la voluntat que la jornada sigui un acte de país.

Forné ha destacat que la voluntat és doble: “motivar els més petits a utilitzar aquest tipus de vehicles perquè el puguin fer servir de forma autònoma, així com promoure l’ús de la bicicleta amb seguretat i convivència i, alhora, sensibilitzar a la població respecte a la bicicleta i als seus beneficis”. Per la seva part, González s’ha mostrat molt “content per la consolidació d’aquest projecte de país, nacional, en el qual els comuns hem de pedalar al màxim per a impulsar als més petits a una mobilitat sostenible”. La primera edició, que es va celebrar el 2023, va aplegar més de 800 participants a totes les activitats.

La jornada està adreçada a infants de fins a 11 anys i se celebrarà en diferents dates a la vall d’orient (Encamp i Canillo), a la vall central (Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany) i a la vall del nord (Ordino i la Massana) per tal d’aprovar l’activitat als infants de diferents parròquies. Així, i seguint la idea impulsada l’any passat, les jornades tindran un espai dedicat a tallers i circuits d’aprenentatge i també s’impulsaran diverses pedalades urbanes populars obertes a tothom.

El primer ‘Aprèn a rodar’ serà el 4 de maig a Encamp, a la plaça del Arínsols des d’on a les 11h del matí sortirà la passejada popular en bicicleta. Agafarà el relleu Andorra la Vella l’1 de juny amb activitats a la plaça del Poble i el 9 de juny es farà la pedalada popular. Aquestes dates permetran commemorar també el Dia Mundial de la Bicicleta, que se celebra cada any el 3 de juny. Finalment, l’últim ‘Aprèn a rodar’ es celebrarà a la Massana el 22 de setembre amb els circuits d’aprenentatge i passejada urbana en bicicleta.

D’aquesta manera, a cadascuna de les jornades que tindran lloc a cada parròquia s’impulsaran activitats pràctiques amb l’objectiu d’ajudar a les nenes i nens a desplaçar-se de manera autònoma i segura en bicicleta a més de promoure la mobilitat sostenible a Andorra. Així, s’impartiran diversos tallers, com ara de mecànica bàsica, primers auxilis o la promoció i explicació del funcionament de la bicicleta elèctrica, i al final de cada dia s’entregarà als petits un carnet de ciclista simbòlic.

Les inscripcions a qualsevol de les activitats plantejades és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia obligatòria a l’adreça web www.mobilitat.ad/apren-a-rodar.