Dues setmanes ben bé per a rehabilitar el tram de carretera afectat per l’esllavissada a Anyós

L’estat de la carretera a causa de l’esllavissada a Anyós (AndorraDifusió)

Esllavissada aquesta matinada de divendres a la carretera que va cap a la urbanització del Bosquet, que ha obligat a tallar la carretera que connecta Anyós amb l’Aldosa, a la parròquia de la Massana. Per sort, no s’han de lamentar danys personals. La carretera es manté tallada i podria seguir així uns dies -entre dues i tres setmanes- per motius de seguretat, però els veïns poden accedir a les urbanitzacions evitant passar pel tram afectat.

Dos quarts de sis del matí ha estat el moment en què s’ha produït l’esllavissada que ha impactat de ple a la carretera. Cap persona ha resultat ferida i tampoc hi ha hagut desperfectes materials més enllà de les conseqüències del despreniment a la calçada.

El principal problema és que ha caigut un volum important de terra i asfalt de la via. Els equips tècnics han vingut a primera hora del matí amb l’objectiu de retirar tota la runa. S’estan comprovant les possibles causes, però hi ha diversos elements sobre la taula que s’estan estudiant. També s’està avaluant com quedarà reorganitzat temporalment el trànsit de vehicles a causa de la carretera tallada.