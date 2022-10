La 28a Fira de Formatges Artesans del Pirineu torna al Camí Ral de Cerdanya de la Seu amb 48 formatgeries

La 28 edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, emmarcada dins la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, tornarà enguany al carrer, concretament al Camí Ral de Cerdanya amb un total de 48 formatgeries -ubicades en casetes de fusta- vingudes d’arreu de les valls pirinenques. L’entrada a la fira, que se celebrarà el cap de setmana del 15 i 16 d’octubre, és gratuïta. No obstant, el divendres 14, a les 18 hores, ja s’obrirà la fira al públic.

Després de 28 anys de celebració de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu se segueix apostant per aglutinar els millors formatges i les millors formatgeries de tota la serralada, i alhora posicionar la Seu d’Urgell com la capital del formatge del Pirineu.

Així, d’aquestes 48 formatgeries artesanes del Pirineu, 11 són de l’Alt Urgell i la Cerdanya, 23 de la resta del Pirineu català, 1 d’Aragó, 9 del País Basc i Navarra, i 3 del Pirineu francès, que oferiran més de 150 varietats diferents de formatges elaborats per ells mateixos. El formatge convidat d’aquesta edició 2022 és Quesos Villaluenga, de Villaluenga del Rosario (Cadis).

Com en cada edició, els visitants a la fira trobaran formatges de vaca, cabra i ovella, elaborats majoritàriament amb llet crua, procedents d’explotacions que utilitzen la llet dels seus propis ramats (formatge de pastor) o de llet de petits ramats de proximitat. En aquest espai firal es podrà conèixer als productors, tastar i comprar aquests formatges, que són únics i la veu del territori on neixen. Per a poder-los tastar es podrà comprar un tiquet de degustació (9 euros) que dona dret a fer 6 tastos de formatge d’entre totes les formatgeries.

També hi haurà la possibilitat de prendre una copa de vi a l’estand de la Fira del Vi del Pirineu de Talarn, una cervesa artesana amb Cerveses C13 de la Pobla de Segur i aigua Pineo.

Val a dir també que als primers estands de la fira hi haurà un punt d’informació i venda de tiquets de degustació.

38è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu

Dissabte 15 d’octubre, a les deu del matí, distribuïts en 16 categories diferents, més de 150 formatges artesans participen en el concurs de referència del sector formatger del Pirineu. Un prestigiós jurat format per una seixantena d’experts, els tasta i valora. Els formatges opten a medalles d’or, plata i bronze en cadascuna de les categories. El concurs se celebrarà enguany a porta tancada.

Un cop el jurat finalitzi amb les valoracions, a dos quarts de dues del migdia, se celebrarà l’acte de lliurament de premis del Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, que tindrà lloc a l’escenari ubicat davant del Palau d’Esports.

Categories del concurs

Els formatges presentats concursaran en una de les següents 16 categories:

Iogurts i llets fermentades Matons, recuits i brossats Formatges frescos Formatges llet de vaca, quallada enzimàtica (pasta dura) Formatges llet de vaca, quallada àcida Formatges llet de vaca, pasta tova Formatges llet de cabra, quallada enzimàtica (pasta dura) Formatges llet de cabra, quallada àcida Formatges llet de cabra, pasta tova Formatges llet d’ovella, quallada enzimàtica (pasta dura) Formatges llet d’ovella, quallada àcida Formatges llet d’ovella, pasta tova Formatges de pasta cuita o semicuita Formatges blaus Formatges amb condiments:

Tots aquells formatges que, a part dels ingredients propis del formatge (llet, quall), incorporin altres productes en la seva elaboració, que aportin matisos de gust i singularitat al formatge formaran part d’aquesta categoria amb els següents ingredients (entre d’altres):

Pebre (vermell dolç o picant, pebre mòlt o en gra…)

Cítrics, fruites (deshidratades o confitades) o hortalisses

Oli

Espècies (Cúrcuma, comí, clau, curri… i altres espècies en pols)

Brises de vi

Fulles d’alguna planta o flors (coriandre, julivert, menta, alfàbrega…)

Fruits secs

Bolets (ceps, tòfona…)

Pastes fetes de fruites, hortalisses o confitures.

Els formatges que incorporin cendra durant la seva elaboració no es consideraran dins d’aquesta categoria.

El jurat valorarà amb especial atenció les característiques organolèptiques dels formatges condimentats i el bon maridatge resultant de la incorporació del condiment.

Tupí o Gaztazarra

Val a dir que les peces de formatges que sobren després s’envasen al buit i es donen al projecte Aliments per la Solidaritat. Aquesta tasca la porta a terme de manera totalment voluntària Eugeni Celery.

Concurs juvenil de Formatges Artesans del Pirineu

També dissabte 15 d’octubre, però a les cinc de la tarda, una desena d’alumnes de 2n d’ESO de les escoles i instituts de la Seu (la Valira, IES Joan Brudieu i la Salle) formaran part del jurat que escollirà, entre els guanyadors de les medalles d’or del Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, el Millor Formatge Artesà del Pirineu.

Premi ‘Amic del Formatge’

L’’Amic del Formatge’ és el premi que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell atorga cada any a una persona que, en la seva actuació professional, contribueix a la cultura del formatge i, especialment, a la difusió dels formatges artesans del Pirineu.

Enguany, serà el gastrònom Pep Palau qui rebrà el guardó, per la seva contribució en la creació de criteris, la implantació de novetats i el manteniment de la qualitat de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu durant més de dues dècades.

El premi a l’Amic del Formatge 2022 es lliurarà dissabte 15 d’octubre a les 13:30 hores a l’escenari del davant del Palau d’Esports, al Camí Ral de Cerdanya.