La Catedral de la Seu d’Urgell, protagonista de les IV Jornades sobre Art Romànic

La Seu d’Urgell serà enguany una de les poblacions protagonistes de les IV Jornades sobre Art Romànic, d’àmbit estatal, que organitza la Fundació Santa María la Real. Se celebraran del 15 al 17 de novembre i comptaran amb la participació de sis reconeguts historiadors d’universitats espanyoles.

El funcionament del curs és totalment en línia -per internet- i en aquesta edició se centrarà en l’estudi d’“edificis singulars” del romànic, com és el cas de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, l’únic conjunt catedralici íntegrament romànic de Catalunya. La formació s’adreça a tot tipus de públic, des d’estudiants universitaris a entusiastes del romànic en general.

Pedro Luis Huerta, coordinador de cursos de la Fundació Santa María la Real, recorda que “el romànic espanyol és un dels més rics d’Europa, no només per la quantitat de testimonis conservats sinó també per la qualitat”. En aquest variat i extens catàleg d’obres, prossegueix Huerta, “hi sobresurten alguns edificis amb particularitats pròpies i específiques que els fan singulars dins del panorama general de l’estil”.



Entre els edificis que s’estudiaran en aquestes jornades, a més de la Catedral de la Seu, també hi ha l’església de San Martiño de Mondoñedo (Lugo), la Vera Cruz de Segòvia, l’ermita de San Esteban de Viguera (Rioja), l’església de Santiago d’Agüero (Osca) i l’església de San Bartolomé i la capella de San Galindo de Campisábalos (Guadalajara).



Les conferències seran enregistrades amb antelació i es penjaran cada jornada en un canal privat, on els alumnes podran visionar-les durant un mes tants cops com desitgin. Els col·loquis amb els ponents de cada jornada es faran en temps real, a la tarda (18.00 h), i també quedaran gravats. El termini d’inscripció per a aquestes jornades és obert fins al 10 de novembre a través del web de la Fundación Santa María la Real.

L’encarregat de parlar de la Santa Maria d’Urgell serà Gerardo Boto, professor de la Universitat de Girona, que en destacarà la condició de “catedral fortalesa dels Pirineus. El mateix dia, dimecres 15 de novembre, Javier Castiñeiras (Universitat de Lleó) parlarà de San Martiño de Mondoñedo.

El dia següent, dijous 16, Ignacio Hernández (professor de la UNED a Àvila) explicarà el context de la Vera Cruz; i Minerva Sáenz (Univ. de la Rioja) abordarà la peculiaritat de San Esteban de Viguera. Finalment, dijous dia 17, Juan Antonio Olañeta (Universitat de Barcelona) explicarà els enigmes de l’església de Santiago d’Agüero, i José Arturo Salgado (Univ. de Castella-la Manxa) abundarà en la història de San Bartolomé i San Galindo.

La Fundación Santa María la Real del Patrimoni Històric és una entitat privada sense ànim de lucre, la missió fonamental de la qual és “millorar la societat, mitjançant la posada en marxa de projectes i iniciatives innovadores basats en tres eixos: persones, patrimoni i paisatge”.

Actualment, la seva feina s’estructura en tres grans àrees: Ocupació i Emprenedoria, Atenció Social i Turisme i Cultura. Dins aquesta darrera, es desenvolupa el programa de cursos, tallers i seminaris especialitzats en patrimoni, història, romànic i cultura medieval, que cada any congreguen centenars d’aficionats.