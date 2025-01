Junts per la Seu: “Per una Seu d’Urgell més segura, 10 accions necessàries”

Jordi Fàbrega, diputat de Junts al Parlament de Catalunya (Foto: Junts per Catalunya)

Com passa a diferents pobles i ciutats de Catalunya, també a la Seu d’Urgell i a Castellciutat els delictes i les accions incíviques s’han incrementat darrerament generant una situació d’inseguretat a la població. Després de múltiples demandes, aquest darrer dilluns de gener vam celebrar la Comissió Municipal de Seguretat, pendent des del novembre.

Es van presentar diferents xifres i comentar sensacions, però la realitat és millor mesurar-la amb dades objectives. I per això el Departament d’Interior publica anualment les xifres de fets delictius per cada 1.000 habitants. Revisant els darrers 10 anys, Catalunya es mou entre els 64 de 2016 i els 77 de 2023, excepte els anys de la pandèmia que va baixar a 54 i 60. En canvi, la Seu d’Urgell i l’Alt Pirineu i l’Aran -que presenten xifres molt similars- hem passat dels 28 del 2016 als 41 i 45 dels darrers dos anys. Xifres que fa mesos que copsem entre la ciutadania i que avisem perquè s’actuï abans que no sigui tard.

Òbviament la seguretat, i la inseguretat, és un tema complex i multifactorial que no té un fàcil abordatge i solució. Però, el que un govern no pot fer és minimitzar els fets, fer veure que no passa res. Ha de reaccionar i actuar. Cal que la seguretat sigui una prioritat de ciutat, perquè és una prioritats dels nostres veïns i veïnes.

Des de Junts per la Seu entenem el problema com una realitat complexa i amb voluntat de col·laboració vam oferir -i reiterar aquest dilluns- a l’alcalde Barrera 10 propostes realistes -8 d’elles de competència directa municipal- per a aconseguir que la Seu d’Urgell sigui la ciutat segura que ens mereixem. Estenem la nostra mà per a col·laborar. No és problema del govern, és un problema de ciutat i tots estem implicats en buscar les solucions, si se’ns escolta.

Les 10 propostes es poden resumir en cinc objectius: més implicació de l’Ajuntament, més Policia i coordinació policial, més control i acció al carrer, més càmeres i recursos tècnics, i més instruments legals per a garantir la seguretat i la convivència.

10 propostes al nostre entendre necessàries i inajornables: Cobrir el 20% de places de Policia Local vacants; patrulles mixtes de Policia Local i Mossos d’Esquadra; millorar la il·luminació nocturna; incrementar el control als pisos ocupats, especialment en aquells amb indicis de tràfic de substàncies; revisar el funcionament de les càmeres de seguretat i col·locació d’altres als punts conflictius; càmeres a les entrades i sortides de la ciutat per a controlar policialment matrícules, com ja s’han implantat amb èxit arreu; Comissions Locals de Seguretat cada 3 mesos amb participació ciutadana (associacions i/o entitats); ordenança municipal de control dels patinets, amb especial vigilància d’aquells que presumptament s’empren pel tràfic de substàncies; demanar a Interior un increment d’efectius dels Mossos d’Esquadra; i donar suport als canvis legislatius de Junts per Catalunya al Parlament i al Congreso per a lluitar contra la multireincidència delictiva i l’ocupació delictiva amb desallotjament en 48h.

No és de rebut que puguin disminuir les xifres de les actuacions policials perquè no es disposin dels agents suficients, com es va comentar a la Comissió Municipal de Seguretat. Ni tampoc que des de Junts per la Seu es contacti el govern amb una empresa que, a cost zero per l’Ajuntament, vol col·laborar instal·lant càmeres intel·ligents, i l’alcalde Barrera ni hi contacti passats 15 dies.

Cal que el govern municipal situï la seguretat com una prioritat de la ciutat per a evitar un deteriorament de la qualitat de vida del urgellencs i urgellenques. I, per això, Junts per la Seu estenem la mà, amb propostes i col·laboració. Davant la inseguretat dels nostres veïns, 10 propostes que no poden esperar. Davant problemes complexos, consens i col·laboració.





Jordi Fàbrega i Sabaté

Portaveu de Junts per la Seu