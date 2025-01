Escaldes acollirà l’espectacle de dansa DIQUE, que ret homenatge a les dones

Presentació de l’espectacle de dansa Dique (comuee)

La sala del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, acollirà el pròxim 21 de març, a les 21 hores, l’espectacle DIQUE, de la companyia Nova Galega de Danza. Es tracta d’una proposta carregada d’història i emoció que s’emmarca dins els actes en commemoració del Dia de la Dona, que se celebra el 8 de març. Dirigit per Jaime Pablo Díaz, l’espectacle combina tradició i contemporaneïtat per a retre un homenatge a les dones treballadores del passat i reflexionar sobre les desigualtats encara presents en el món laboral. Segons el conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, “tota aquesta història s’explica d’una manera més plàstica a través de conceptes nous, amb una nova manera de pensar que s’adequa en els nous temps”.

DIQUE pren com a punt de partida la història oblidada de les estibadores del Ferrol, dones que, entre els anys 1874 i 1879, van dur a terme la monumental obra de construcció del dic de la Campana. Més de 200 dones van excavar, a mà i amb cistells al cap, un total de 245.000 metres cúbics de terra i pedra. Una història que, segons el director de la companyia, Jaime Pablo Díaz, “em va arribar a les mans i vaig tenir la necessitat d’explicar-la i més en la situació que ens trobem avui dia”. Amb tot, el director afegeix que “aquesta història és explicada per dones, d’aquí que la directora artística i tot l’equip de l’espectacle estigui format per dones”.

L’espectacle és una fusió innovadora de la dansa tradicional gallega i el llenguatge coreogràfic contemporani, que dialoguen per a connectar passat i present. Amb aquesta combinació, Nova Galega de Danza crea una obra universal que transmet, a través del moviment, la força i la resiliència de les dones treballadores, alhora que ofereix un espai per a reflexionar sobre el paper fonamental de la dona en la construcció de la història.

Les entrades per a veure DIQUE ja es poden adquirir a través de www.e-e.ad a un preu de 10 euros (entrada gratuïta per als menors de 10 anys).